Trump viaja a Alaska para encuentro con Putin: Horario, ubicación y más detalles

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, viajó este viernes 15 de agosto de 2025 a Anchorage, Alaska, donde sostendrá un encuentro con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para discutir una posible tregua en el conflicto en Ucrania. El mandatario partió desde Washington D.C. acompañado de gran parte de su equipo más cercano, destacando la importancia estratégica de esta reunión, la primera entre ambos líderes desde el inicio de la guerra en 2022.

Previo a su salida, Trump publicó en su red Truth Social un mensaje en el que reiteró la relevancia del encuentro: "¡Mucho está en juego!", escribió.

La última vez que Trump y Putin se reunieron fue en 2018. Foto: Internet

En la delegación estadounidense se encuentran figuras de alto nivel, como el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el director de la CIA, John Ratcliffe; y la jefa de Despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles. También forman parte de la comitiva la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, y el enviado especial presidencial, Steve Witkoff, quien ha encabezado negociaciones previas con autoridades rusas en Moscú.

Esto es todo lo que se sabe de la reunión Trump-Putin

La reunión se realizará en la base militar Elmendorf-Richardson, ubicada en Anchorage, una instalación estratégica para EU en el Ártico y que resguarda una relevancia histórica, dado que Alaska perteneció a Rusia hasta 1867. Este enclave militar cumple un papel clave en la vigilancia y contención de las operaciones rusas en la región.

Asimismo, este encuentro es histórico, pues la última rueda de prensa Putin-Trump se celebró en 2018, cuando los dos mandatarios se reunieron en Helsinki.

Aunque el encuentro (que tendrá lugar a las 13:30 horas, tiempo de México) ha generado altas expectativas internacionales, Trump ha intentado moderar el optimismo, reconociendo que alcanzar la paz en Ucrania resulta "más difícil de lo que pensaba". Antes de asumir la presidencia en enero, había prometido lograr un acuerdo en un plazo de 24 horas, pero ahora admite que el proceso requerirá más tiempo y negociaciones complejas con el Gobierno de Rusia.

El objetivo inmediato del presidente estadounidense es conseguir un alto el fuego que permita avanzar hacia un acuerdo de paz, el cual incluiría la participación del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. Si bien no se esperan anuncios definitivos tras esta primera reunión, la cita en Anchorage podría sentar las bases para un proceso de diálogo que reduzca las tensiones en la región y abra un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Moscú.

