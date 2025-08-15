VIDEO: Así se reúnen Trump y Putin en Alaska; buscan tregua en Ucrania

Comparta este artículo

Anchorage, Alaska.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso Vladímir Putin se reúnen en Alaska para buscar una posible tregua a la guerra en Ucrania. El video donde ambos mandatarios se dan la mano ya le está dando la vuelta al mundo. Ambos llegaron a la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, para sostener diálogo sobre un posible alto al fuego al conflicto bélico que comenzó en 2022.

De acuerdo con el reporte de medios internacionales, se espera que las conversaciones se alarguen al menos 6 o 7 horas. En primeras declaraciones sobre alcanzar un alto a la guerra, Trump ha dicho: "No sé si va a ser hoy, pero no voy a estar feliz si no es hoy". Además, el mandatario republicano dijo que la reunión serviría para "ver dónde estamos" y ver si puede haber resultados claros sobre un alto el fuego.

La prensa reportó que Trump y Putin comenzaron su reunión a puerta cerrada y además guardaron silencio ante los cuestionamientos de los periodistas presentes. El de Estados Unidos estaba acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, y por Steve Witkoff, el empresario convertido en enviado especial a Moscú. A Putin solo lo acompañaba su canciller, Sergei Lavrov.

En el video que se ha hecho viral en redes se ve cómo ambos mandatarios se dan un apretón de manos. Para después dirigirse, mientras conversaban, hacia el podio para posar para las fotos oficiales, sin dar declaraciones a la prensa. Después, ambos subieron al vehículo que los llevaría al edificio del Elmendorf-Richardson para iniciar con las conversaciones, que se prevé duren horas.

Zelenski da declaraciones previo al encuentro

Antes de darse el apretón de manos entre Trump y Putin, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó un mensaje señalando que Rusia sigue matando a su pueblo mientras se hacen las negociaciones. Afirmó que al menos se han registrado tres ataques rusos en cuatro territorios ucranianos. "La guerra sigue por el simple hecho de que Moscú no ha mandado una señal de que está preparada para acabar con ella". Zelenski llamó a Estados Unidos a mostrar su fuerza para no doblarse frente a las estrategias rusas.

Fuente: Tribuna del Yaqui