EU caza a Los Chapitos: Ofrecen 10 millones de dólares por Iván Archivaldo: "Es un matón peligroso"

California, Estados Unidos.- El gobierno estadounidense continúa con la 'cacería' de narcotraficantes mexicanos y este sábado se ha elevado la recompensa para capturar a uno de los más buscados. Se trata de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán que actualmente lidera al grupo criminal Los Chapitos. En una reciente ficha de búsqueda, se informó que ofrecen 10 millones de dólares por su captura.

Fue la tarde del viernes cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) publicó el mensaje donde indicaba que la recompensa por información que lleve a la captura de Archivaldo se había elevado a 10 millones de dólares, además de que describieron al 'Chapito' como un "matón armado y peligroso".

Él y sus hermanos tomaron el control de la facción de 'El Chapo' del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada ardiente, este matón debe ser considerado armado y peligroso. Si tiene información, comuníquese con Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al 520-335-7315".

Junto a la millonaria recompensa se publicó una imagen de Iván, originario de Culiacán, Sinaloa, así como el número a donde los ciudadanos se pueden comunicar para dar información anónima que lleve al arresto del hijo del 'Chapo'. Cabe resaltar que Archivaldo no es el único miembro del clan Guzmán buscado por EU, ya que el gobierno federal estadounidense también tiene una recompensa por su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

De esta forma, Iván Archivaldo ya figura en la sección de 'Los más buscados' del ICE, al lado de otros personajes del crimen organizado mexicano. Las autoridades de estadounidenses también ofrecieron una millonaria recompensa por Juan José Farías Álvarez, identificado con el apodo de 'El Abuelo', quien es señalado como líder de Cárteles Unidos y es acusado de haber cometido asesinatos y traficado con drogas.

Fuente: Tribuna del Yaqui