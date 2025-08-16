Israel reanudará envío de tiendas de campaña a Gaza tras cinco meses de bloqueos

Comparta este artículo

Jerusalén, Israel.- El organismo militar israelí COGAT, encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, anunció este sábado que a partir de mañana domingo se reanudará el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a la Franja de Gaza, tras una suspensión de más de cinco meses.

A través de un comunicado se informó: "De acuerdo con la directiva del escalón político, y como parte de los preparativos de las Fuerzas de Defensa de Israel para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la Franja de Gaza para su protección, el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a Gaza se reanudará el 17 de agosto".

Los envíos se realizarán a través del cruce de Kerem Shalom y estarán gestionados por la ONU y organizaciones internacionales. Previamente, serán sometidos a una inspección de seguridad a cargo de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa israelí.

Israel autoriza reanudación del envío de refugios a Gaza

De acuerdo con datos de Naciones Unidas, desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023, aproximadamente 1.9 millones de personas (cerca del 90 por ciento de la población de Gaza) han sido desplazadas.

Muchas de estas personas residen actualmente en tiendas de campaña. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) ha señalado que estas estructuras, en uso desde hace entre seis meses y un año, presentan signos de deterioro debido a la exposición prolongada al sol y al calor, además de los desplazamientos frecuentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui