Zelensky viajará a Washington este próximo lunes para reunirse con Donald Trump

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodímir Oleksándrovich Zelenski, aceptó la propuesta del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pues, como informamos en TRIBUNA, el estadounidense considera que es una buena idea mantener una cumbre trilateral con el líder ruso Vladímir Putin. Por ello, Zelenski aseguró que este próximo lunes viajará a Washington para abordar todos estos detalles.

Asimismo, el integrante del partido político Servidor del Pueblo aclaró que él y Trump sostuvieron una llamada de aproximadamente una hora y media, en la que acordaron reunirse con los líderes europeos. Durante esta conversación también se mencionaron los principales asuntos que Trump había tratado previamente con Vladímir Putin en la base militar de Elmendorf-Richardson, en Alaska.

"Apoyamos la propuesta del presidente Trump para una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Ucrania enfatiza que los temas clave pueden discutirse a nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para esto. El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington, D.C., para discutir todos los detalles relacionados con poner fin a las muertes y la guerra. Estoy agradecido por la invitación", afirmó el funcionario de 47 años.

Publicación de Donald Trump

Por su parte, según información extraoficial, Vladímir quedó satisfecho con el diálogo que mantuvo con Donald Trump, pues declaró que hacía bastante tiempo que no mantenían negociaciones directas e hizo hincapié en que esto los acerca a una decisión. Asimismo, el integrante del Partido Republicano se pronunció este mismo día por medio de su cuenta oficial en la red Truth Social.

"Un día excelente y muy exitoso en Alaska. La reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, fue muy productiva, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano, Zelensky, y varios líderes europeos, incluyendo al respetado Secretario General de la OTAN. Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz", enfatizó.

Fuente: Tribuna