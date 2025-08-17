Código Rojo: Tiroteo en restaurante de Brooklyn deja tres muertos y más de diez heridos

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La madrugada de este domingo, autoridades de distintos niveles del Gobierno de Estados Unidos (EU), así como Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo en el barrio de Crown Heights, Brooklyn (Nueva York), luego de que se reportara un tiroteo al interior de un restaurante. Este hecho violento dejó un saldo de tres personas muertas y más de una decena de heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy, domingo 17 de agosto de 2025, cerca de las 02:00 horas, dentro del establecimiento conocido como Taste Of The City Lounge. Testigos señalaron que varios tiradores irrumpieron en el lugar y, sin mediar palabra contra los presentes, abrieron fuego en repetidas ocasiones. Los sobrevivientes dieron aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Tres muertos y al menos diez heridos tras tiroteo en restaurante de Brooklyn. Foto: Twitter

En tanto, los presuntos agresores huyeron hacia una dirección desconocida. Rápidamente, se movilizaron en la escena agentes de la Policía de Nueva Yors, así como personal médico que atendió a las víctimas y confirmó los primeros decesos. Los heridos fueron trasladados a hospitales locales, y de acuerdo con las autoridades médicas, se encuentran fuera de peligro vital, aunque algunos presentan lesiones de consideración.

En tanto, la zona de la agresión quedó acordonada, donde personal de Servicios Periciales recuperaron al menos 36 casquillos de bala, los cuales ya fueron integrados a una nueva carpeta de investigación. Pese al gran movimiento de las autoridades, hasta el momento no se han reportado detenciones; tampoco se conoce el móvil del crimen. Las pesquisas por estos hechos violentos se mantienen activas.

Tisch calificó lo sucedido como un hecho "terrible", sin embargo, añadió que la ciudad atraviesa una tendencia a la baja en los índices de violencia armada. Precisó que Nueva York registra la menor cifra de tiroteos en los últimos siete meses, por lo que lo ocurrido constituye una 'anomalía' dentro de las estadísticas.

Fuente: Tribuna