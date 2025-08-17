Guerra Ucrania vs Rusia: Zelensky duda que Putin acepte reunión con Trump

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- Aún no se sabe si la guerra entre Ucrania y Rusia, activa desde 2022, podría concluir. Este domingo 17 de agosto de 2025, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que no observa señales de disposición por parte de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para realizar una cumbre conjunta con el mandatario de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

Durante una rueda de prensa ofrecida este domingo en compañía de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el jefe de Estado de Ucrania advirtió que hasta el momento Moscú no ha mostrado intención alguna de avanzar hacia dicho encuentro. No obstante, y pesar de la falta de confirmación por parte de Rusia, Zelensky viajará a Washington D.C. acompañado de un grupo de líderes europeos para la reunión de este lunes 18 de agosto.

Zelensky advierte que Putin no muestra interés en cumbre tripartita pese a avances entre Trump y Rusia. Foto: Internet

Según explicó Von der Leyen, la decisión de la Comisión Europea responde a la necesidad de respaldar de manera visible a Ucrania y garantizar que Europa tenga representación en las conversaciones que el presidente estadounidense mantiene sobre el conflicto. De igual forma, apuntó que atenderá la reunión en la Casa Blanca junto a Zelensky y Donald Trump, tras una invitación directa del mandatario ucraniano.

En este sentido, otros dirigentes europeos confirmaron su participación a dicho encuentro. Entre ellos destacan el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Expertos señalan que el movimiento en bloque de los dirigentes europeos evidencia la intención de la Unión Europea y de la OTAN de no quedar al margen de las negociaciones impulsadas por Washington.

La preocupación principal de este grupo radica en que las conversaciones entre Trump y Putin, realizadas días antes en Alaska, establecieron acuerdos sin la participación de Ucrania. En esa reunión bilateral, ambos mandatarios afirmaron haber alcanzado entendimientos sobre garantías de seguridad para Kiev, lo que genera inquietud en las capitales europeas.

De acuerdo con declaraciones del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, los presidentes de Estados Unidos y Rusia acordaron "sólidas garantías de seguridad" que calificó de revolucionarias. Sin embargo, los detalles de esas garantías no han sido aclarados públicamente.

En tanto, la ausencia de una respuesta positiva de Moscú a la propuesta de un encuentro tripartita mantiene las tensiones sin cambios sustanciales. Zelensky reiteró que no existen señales que apunten a una apertura de diálogo directo con Putin, lo que limita las perspectivas de un acuerdo integral en el corto plazo. Con este panorama, la próxima cita en Washington se perfila como un momento clave para definir los pasos inmediatos en el conflicto Rusia-Ucrania.

Fuente: Tribuna