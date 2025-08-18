'El Mayo' Zambada se declarará culpable en EU: Todo lo que se sabe de su ACUERDO

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La lucha contra el tráfico de drogas que mantiene el Gobierno de Estados Unidos (EU) podría dar un nuevo giro. Este lunes 18 de agosto de 2025 se confirmó que el histórico líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, dio un paso clave en el proceso judicial que enfrenta en EU y que podría beneficiar a las autoridades estadounidenses: se declarará culpable por diversos cargos relacionados con narcotráfico.

Este movimiento ya está establecido en los registros federales de la corte en Brooklyn, Nueva York, y se concretaría en una audiencia programada ante el juez Brian Cogan el próximo lunes 25 de agosto, según medios internacionales.

Ismael 'El Mayo' Zambada se declarará culpable el próximo lunes. Foto: Facebook

La decisión de Zambada, considerado uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, así como uno de los principales operadores del crimen organizado en México, se produciría en medio de una negociación con las autoridades estadounidenses que podría abrirle la puerta a beneficios legales. Entre ellos, se encuentra la posibilidad de reducir la severidad de la condena que enfrente y, eventualmente, colaborar como testigo en los casos que mantiene el gobierno norteamericano contra integrantes de alto nivel del tráfico de drogas.

'El Mayo' y la audiencia clave en Nueva York

De acuerdo con los documentos judiciales que ya circulan este lunes, la audiencia en la que 'El Mayo' Zambada confirmará su declaración de culpabilidad está agendada para el próximo lunes 25 de agosto a las 12:00 horas, tiempo local. Será en esa sesión cuando el juez Cogan escuche formalmente su aceptación de los cargos y determine los pasos procesales a seguir.

Uno de los aspectos más llamativos de este anuncio es que los fiscales de EU notificaron previamente que no buscarían la pena de muerte para Zambada. Este detalle abre el escenario para que el capo pueda negociar una sentencia menor a cambio de información valiosa para los expedientes judiciales que se mantienen abiertos contra otros líderes y operadores del narcotráfico; esto podría incluir a funcionarios mexicanos.

Cabe señalar que, a la fecha de publicación de esta nota, no se han revelado los alcances del acuerdo que el Gobierno de EU hizo Ismael 'El Mayo' Zambada. Se espera que a lo largo de la jornada se revele más información.

Un capo que evitó la justicia por décadas

La relevancia del caso también radica en la figura de Ismael Zambada. Durante más de cuatro décadas, 'El Mayo' logró mantenerse como uno de los líderes visibles pero intocables del narcotráfico en México, construyendo una estructura criminal que sobrevivió a capturas y extradiciones de otros capos, incluido Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

A diferencia de otros jefes del narcotráfico, Zambada mantuvo un bajo perfil público, lo que le permitió operar sin enfrentar procesos judiciales directos durante mucho tiempo.

Fuente: Tribuna