¿Estará presente Putin? Todo sobre la reunión entre Trump y Zelenski HOY 18 de agosto

Washington, Estados Unidos.- Tal como te informamos en TRIBUNA, este lunes 18 de agosto de 2025 será un día histórico para Estados Unidos (EU), pues el jefe de Estado, el empresario Donald Trump, se reunirá con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en Washington D.C. El encuentro, que se desarrollará en la Casa Blanca, forma parte de una agenda en la que posteriormente se sumarán líderes europeos que han viajado para mostrar su respaldo a Kiev.

Esto se sabe de la reunión Trump-Zelenski

De acuerdo con información difundida por CNN y citando fuentes cercanas a la organización de la jornada, la cita se dividirá en varias fases. En primer lugar, Trump y Zelenski se reunirán de manera privada junto con sus respectivas delegaciones, con el objetivo de abordar de forma directa los principales temas que marcan la relación entre ambos gobiernos. Más tarde, la conversación se ampliará con la participación de representantes de Europa, quienes también se encuentran en la capital estadounidense.

Se prevé que tras la reunión inicial, ambos presidentes participen en un encuentro más amplio que incluiría un almuerzo con los líderes europeos presentes. Entre las figuras que han llegado a Washington D.C. destacan:

Ursula von der Leyen , presidenta de la Comisión Europea

, presidenta de la Comisión Europea Mark Rutte , secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

, secretario general de la Emmanuel Macron , presidente de Francia

, presidente de Alexander Stubb, presidente de Finlandia

También destacan Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni, jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, respectivamente.

Las conversaciones estarán centradas en la situación del conflicto con Rusia, particularmente en torno a las exigencias sobre la cesión de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania. En este contexto, la participación de EU será clave para definir el rumbo de los acuerdos y las posibilidades de avanzar hacia una eventual negociación de paz, pues, como se recordará, el pasado viernes Donad Trump se reunió con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

¿Putin estará en la reunión?

Aunque se especuló que el presidente de Rusia podría estar en la reunión, a la fecha de publicación de esta nota esta información no ha sido confirmada. Al contrario, el mandatario ucraniano ha declarado de Moscú no tiene interés en viajar a EU este lunes.

Zelenski regresa a Washington, sin tensiones

La visita de Zelenski genera especial interés debido a que en su primera estancia en Washington, la relación con Trump estuvo marcada por tensiones. En aquella ocasión, el líder ucraniano enfrentó presiones públicas tanto del presidente estadounidense como de su vicepresidente, JD Vance, para aceptar un acuerdo con Moscú, lo que dejó un precedente poco favorable para las relaciones bilaterales.

En esta ocasión, el gobierno estadounidense ha buscado proyectar una imagen distinta. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró el domingo 17 de agosto que la presencia de líderes europeos no responde a un intento de contrarrestar la influencia de Trump sobre Zelenski, sino a la continuidad de las conversaciones multilaterales que se han sostenido en torno a un proceso de paz. Rubio recalcó que la intención es consolidar un frente común en apoyo a Ucrania.

