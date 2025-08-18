EU: Agentes mexicanos recibirán entrenamiento de la DEA para combatir cárteles

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Esta mañana se confirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) planea implementar un programa de capacitación dirigido a agentes mexicanos para reforzar el combate contra los jefes de plaza de los cárteles en la frontera. La estrategia lleva por nombre Proyecto Portero. En TRIBUNA te compartiremos todos los detalles.

De hecho, este lunes 18 de agosto se pronunció Terrance C. Cole, actual dirigente de la agencia de gobierno del país encabezado por el presidente Donald Trump. El exsecretario de Seguridad Pública de Virginia (2023 a 2025) aseguró que esta iniciativa refleja que la lucha contra el crimen organizado se llevará a cabo en conjunto con México y mediante el uso del poder del gobierno estadounidense.

De acuerdo con información publicada por Reforma, el programa tendrá una duración de un par de semanas y permitirá la capacitación de "investigadores mexicanos" en centros de inteligencia ubicados en la frontera. También se verán involucrados elementos del propio territorio de Trump. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo cuáles dependencias participarán en la operación.

Agentes mexicanos serán entrenados

Por su parte, en la opinión de Terrance, el objetivo prioritario es combatir la estructura completa de los cárteles del narcotráfico, ya que solo de esta manera se podrá dar por terminada la amenaza. Hasta ahora, Claudia Sheinbaum Pardo no ha emitido ninguna postura, ni a través de un informe ni por cualquier otra vía, pero en caso de que lo haga, como siempre, te haremos llegar cada uno de los datos más actualizados.

En otro asunto, este mismo día se anunció que el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, podría declararse culpable de diversos cargos relacionados con narcotráfico. Se cree que la audiencia se llevará a cabo el próximo lunes 25 de agosto ante el juez Brian Cogan, ya que desde hace tiempo ha estado negociando con las autoridades un castigo menor, y esta podría ser la oportunidad perfecta.

Fuente: Tribuna