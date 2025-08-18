Hamas anuncia alto al fuego temporal en Gaza y liberación de rehenes

Comparta este artículo

Franja de Gaza Palestina.- La Franja de Gaza se encamina hacia una pausa en el conflicto tras el anuncio de Hamas de aceptar un cese al fuego temporal de 60 días que incluye la liberación de rehenes como parte del acuerdo. La decisión marca un momento clave en la crisis humanitaria que atraviesa la región, y abre la puerta a un periodo de negociaciones internacionales.

El pacto, confirmado por medios locales y autoridades internacionales, establece que Hamas detendrá las hostilidades contra Israel durante un lapso de dos meses. A cambio, se implementará la liberación de rehenes en fases, bajo la supervisión de organismos internacionales y con mediación de países aliados. Analistas señalan que la tregua representa un respiro para la población civil, que ha enfrentado meses de ataques y bloqueos. Sin embargo, también advierten que la medida es frágil y dependerá del cumplimiento estricto por ambas partes.

Un alto al fuego temporal en medio de la violencia

El anuncio de Hamas contempla la liberación parcial de rehenes capturados en los meses recientes del conflicto. Aunque no se ha precisado el número exacto, se espera que el proceso se lleve a cabo de manera escalonada y bajo supervisión de la Cruz Roja Internacional. Israel, por su parte, se comprometió a permitir la entrada de ayuda humanitaria y suministros médicos en la Franja de Gaza durante el periodo de tregua, un punto que organizaciones de derechos humanos consideran fundamental para aliviar la crisis sanitaria.

Gobiernos y organismos internacionales han celebrado la noticia como un paso necesario hacia una solución pacífica. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó el acuerdo como "un alivio urgente para la población civil", mientras que Estados Unidos y países europeos han mostrado apoyo al proceso. No obstante, expertos en política internacional subrayan que este cese al fuego no significa el fin del conflicto, sino una oportunidad de abrir negociaciones más amplias que permitan abordar las causas de fondo.

Entrada de ayuda humanitaria

Aunque la tregua ofrece un respiro a millones de personas en Gaza, todavía persisten dudas sobre su sostenibilidad. Voces críticas recuerdan que acuerdos anteriores fueron quebrantados rápidamente y que la tensión política en la región continúa siendo muy alta. Aun así, el anuncio de Hamas sobre el cese al fuego y la liberación de rehenes marca un giro significativo en el conflicto, y representa un momento de esperanza en medio de la crisis que ha dejado miles de víctimas y desplazados.

Fuente: Tribuna