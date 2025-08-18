No hay cese al fuego; esto ocurrió en la reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El día de hoy, lunes 18 de agosto, el presidente Donald Trump recibió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, reunión que ha sido considerada como "crucial" para el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia. Esto después de que el día viernes 15 de agosto el estadounidense se reuniera con el líder ruso, Vladímir Putin, en Alaska. Aunque la reunión con el ucraniano no finalizó con un cese al fuego, podría haber una próxima reunión entre los tres mandatarios.

Según las palabras del mandatario, se encuentran "listos para la negociación trilateral", aunque durante su declaración en la Oficina Oval expresó que no encuentra conveniente un alto al fuego. "No habrá alto el fuego por ahora. No lo creo conveniente en este momento. Hay que negociar primero, y luego veremos", afirmó. Por otro lado, durante la reunión se mostró optimista sobre un posible final para la situación en Europa.

El mandatario estadounidense expresó que están avanzando hacia una resolución de la guerra; además, afirmó que el presidente ruso se encuentra queriendo un final para la situación entre ambos países, derivado de su opinión después de la reunión de la semana pasada. La reunión del día de hoy ha tenido un tinte distinto al acontecido en febrero, mostrando una actitud más cordial hacia Zelenski.

En comparación con la visita anterior, el mandatario lo recibió con un apretón de manos, además de comentar que "hoy está muy elegante", en tono de broma, refiriéndose al cambio de la vestimenta del líder ucraniano, pues esta vez se quitó su atuendo militar y portó una chaqueta y camisa negra; incluso bromeó con el reportero que anteriormente había criticado su vestimenta. "Veo que llevas el mismo traje que la última vez que nos vimos", mencionó el ucraniano, aludiendo al traje del reportero.

El comentario arrancó risas en la sala, y Trump remató: "Si se pone traje, tal vez eso sea una buena señal para la paz". El presidente ucraniano incluso jugó con el doble sentido en su idioma al referirse al periodista Brian Glenn: "Me pondré un 'disfraz' cuando acabe la guerra", dijo, destacando que en ucraniano la palabra significa tanto "traje" como "disfraz". Trump, por su lado, recordó su reciente encuentro con Putin en Alaska.

Le voy a decir: 'Tienes que poner fin a esta guerra'. Y si no lo hace, sabré en dos minutos si esto va a funcionar o no", comentó.

También expresó molestia por la postura de Zelenskyi respecto a la cesión de territorios: "Me molestó un poco que Zelenski dijera: 'Bueno, tengo que conseguir la aprobación constitucional'. Quiero decir, tiene aprobación para ir a la guerra y matar a todos, pero necesita aprobación para hacer un intercambio de tierras". El presidente estadounidense confirmó que dialogará con Putin después de reunirse con Zelenski y los líderes europeos.

También aseguró que informará a la OTAN y a los mandatarios europeos reunidos en Washington: "Llamaré a la OTAN dentro de un rato. Llamaré a las personas que considere pertinentes y, por supuesto, al presidente Zelensky para informarle sobre la reunión de hoy". La cita diplomática contó con líderes europeos como Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Giorgia Meloni y Friedrich Merz, quienes buscan impedir que cualquier pacto implique concesiones territoriales a Rusia.

Entendemos que no debemos esperar que Putin deje de lado voluntariamente la agresión. Por eso la presión debe funcionar, y debe ser una presión conjunta", recalcó Zelenski.

Aunque no se pactó un alto el fuego, el encuentro entre Trump y Zelenski representó un cambio de tono y abrió la posibilidad de una futura cumbre con Putin. Entre bromas, gestos y declaraciones, ambos líderes demostraron que, pese a los desencuentros pasados, están dispuestos a explorar nuevas vías para poner fin a una guerra que ya supera los tres años y medio. Como resumió Trump al concluir: "Me gustaría ver el mejor acuerdo posible para ambas partes. Lo lograremos. Muy rápido, muy rápido".

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México