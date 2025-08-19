Alerta sanitaria: Retiran café de marca popular por contener fragmentos de vidrio

Comparta este artículo

Estados Unidos de América .- Estados Unidos vive una nueva alerta alimentaria luego de que la cadena 'Dollar General' anunciara el retiro inmediato de varios lotes de café instantáneo 'Clover Valley', tras detectarse que podrían contener fragmentos de vidrio, lo que presenta un riesgo grave para la salud de los consumidores.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el café retirado corresponde a tres lotes de ocho onzas, identificados con el código L5163 al L5165, distribuidos entre el 9 y el 21 de julio en tiendas Dollar General de 48 estados del país, con excepción de Alaska y Hawái.

La presencia de vidrio en los envases podría provocar desde daños dentales y laceraciones en boca y garganta, hasta lesiones internas severas como perforación intestinal. Por este motivo, la FDA catalogó la alerta como clase I, la categoría más alta dentro de su escala de riesgo sanitario.

La compañía recomendó a quienes hayan comprado el café instantáneo Clover Valley no consumirlo bajo ninguna circunstancia. En su lugar, deben desechar el producto inmediatamente y solicitar un reembolso total, incluidos los impuestos. Para recibir la devolución, los clientes pueden comunicarse al 1-888-309-9030, disponible todos los días de 06:00 a 13:00 horas, o enviar un correo electrónico directamente a la marca.

Tras la denuncia inicial de un consumidor, la empresa aseguró estar colaborando con las autoridades sanitarias en una investigación exhaustiva para determinar cómo ocurrió la contaminación. Asimismo, ofreció disculpas a los clientes por el inconveniente y reiteró su compromiso con la seguridad alimentaria.

Aunque la alerta ha generado preocupación, la FDA informó que hasta el momento no se han reportado incidentes ni lesiones relacionadas con el consumo de este café. Sin embargo, subrayó que es fundamental no ingerir el producto afectado debido al alto riesgo que representa.

Fuente: Tribuna del Yaqui