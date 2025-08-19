Estados Unidos promete usar todo su poder para enfrentar a Nicolás Maduro

Comparta este artículo

Washington Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos elevó nuevamente su tono contra Nicolás Maduro. Este Martes, la Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump está preparando para usar todo recurso del poder estadounidense con el fin de perseguir al mandatorio venezolano, a quien no reconoce como jefe de Estado, sino como líder de una organización narco-terrorista.

La declaración se produjo tras las versiones sobre un despliegue de más de 4 mil elementos de la Armada y del Cuerpo de Marines de EE.UU. en zonas estratégicas de América Latina y el Caribe. Consultada sobre si esto podría significar la intervención directa de las tropas estadounidenses en Venezuela, Leavitt no descartó la opción. "Con respecto a Venezuela, el presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Él está preparado para utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia". Reiteró la funcionaria.

“El régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico”, afirmó la vocera de la Casa Blanca, Le, durante su conferencia de prensa diaria.

La Casa Blanca recordó que en 2020, durante la primera Administración Trump, el Departamento de Justicia presentó cargos formales contra Nicolás Maduro en una Corte Federal de Nueva York. Según la acusación, el líder venezolano habría encabezado el llamado 'Cártel de los Soles', en colaboración con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

"Maduro no es un presidente legítimo. Es un fugitivo, líder de un cártel acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas", subrayó Leavitt. El endurecimiento de la política de Washington ocurre apenas semanas después de que, a finales de julio, el Departamento de Estado de EE.UU. designó al 'Cártel de los Soles' como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la acusación, esta estructura criminal mantiene vínculos con el Cártel de Sinaloa en México y la pandilla venezolana 'Tren de Aragua', ambos grupos calificados como organizaciones terroristas desde febrero de este año. La nueva advertencia de la Casa Blanca marca un incremento en la presión internacional sobre Maduro, en un contexto donde Washington busca frenar las alianzas del chavismo con organizaciones criminales transnacionales.

