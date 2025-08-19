EU: Julio César Chávez Jr. llegó a México y terminó en un penal de Hermosillo

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Esta mañana del 19 de agosto de 2025 comenzó a trascender la información de que Julio César Chávez Jr., quien permanecía desde hace más de un mes en territorio estadounidense, ya fue trasladado a un penal de máxima seguridad en México. El joven boxeador aparece en el Registro Nacional de Detenciones, mismo que confirma su traslado a un penal ubicado en Hermosillo, Sonora.

Antes que nada, es importante recordar que el deportista de 39 años fue detenido el pasado 2 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Study City, California, Estados Unidos. Los delitos que se le adjudican son por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa, además de su supuesta participación en el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

De acuerdo con el documento oficial, el hijo del excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez González, fue deportado a las 23:53 horas de ayer por la Garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora. Posteriormente, quedó bajo custodia de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser puesto a disposición del juez federal que ordenó su captura.

Comunicado

El Gobierno de México mantenía vigente una orden de aprehensión contra Chávez Jr., por lo que pasó a ser considerado prófugo de la justicia. En su momento, la FGR señaló que el Gobierno estadounidense había impedido su extradición. Incluso, la familia del boxeador se pronunció públicamente y aseguró que, para ellos, el sinaloense es inocente de todos los cargos que se le imputan.

Por su parte, el periodista de nota roja Carlos Jiménez informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que Chávez Jr. ya se encuentra en Hermosillo: "Fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora. Agentes de la Fiscalía General de la República lo ingresaron al CEFERESO 11, en Hermosillo", detalló. En caso de que surjan más datos, te los haremos saber a través de TRIBUNA.

Fuente: Tribuna