Sheinbaum reitera no intervención de México ante despliegue militar de EU en Venezuela

Ciudad de México.- En medio de la tensión que se vive en el continente americano por los reportes del despliegue militar de Estados Unidos (EU) en el Caribe con rumbo a Venezuela, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró la postura histórica de la política exterior mexicana frente a situaciones de este tipo: la no intervención; no obstante, hizo un llamado al diálogo.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 19 de agosto de 2025, realizada en Palacio Nacional, la mandataria recordó que México promueve la no intervención y la autodeterminación de los pueblos como principios rectores en su relación internacional. Sheinbaum Pardo recordó que la Constitución establece lineamientos claros sobre la conducción de la política exterior, entre ellos la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza como método de presión.

En este sentido, enfatizó que "todo se resuelve con diálogo" y que México mantendrá su compromiso de respeto hacia la soberanía de otros países.

Para respaldar sus declaraciones, la jefa del Ejecutivo leyó el Artículo 89 de la Carta Magna, en el que se señalan los principios normativos que deben guiar la política exterior: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la protección y promoción de los derechos humanos, así como la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Despliegue militar de Estados Unidos

Reportes sobre la movilización estadounidense señalan que alrededor de cuatro mil efectivos, en su mayoría infantes de Marina, fueron desplegados hacia aguas del Caribe y América Latina. El objetivo, de acuerdo con autoridades de ese país, es reforzar las acciones contra el narcotráfico, aunque también se busca aumentar la presencia militar en la región. Entre los recursos asignados a la misión se encuentran destructores, un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidon y un barco de guerra equipado con misiles.

La operación fue descrita por fuentes militares como una "muestra de fuerza" con fines disuasorios, aunque su despliegue también ofrece la posibilidad de utilizar la fuerza de ser necesario. No obstante, especialistas han señalado que los marines no cuentan con el entrenamiento especializado para operaciones antidrogas, lo que abre la posibilidad de requerir apoyo adicional de la Guardia Costera. Hasta el momento no se ha confirmado si esta institución participa de manera activa en la operación.

