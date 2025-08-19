VIDEO: Influencers se salvan de milagro tras fuerte accidente en restaurante de Texas

Comparta este artículo

Houston, Texas.- Lo que parecía una visita tranquila a un restaurante terminó en una pesadilla para dos reconocidos influencers de Houston, Texas. Nina Unrated, una creadora de contenido enfocada al mundo gastronómico, y su colega Patrick Blackwood sufrieron un percance cuando una camioneta se estampó en el negocio CuVee's Culinary Creations, en donde ambos degustaban los platillos más populares para hacer una reseña.

Según información de medios estadounidenses, los hechos se registraron la noche del domingo 17 de agosto de 2025. El momento quedó captado en video y fue compartido por la misma Nina Unrated en sus redes sociales. En el material se puede apreciar cómo el vehículo se estrelló con un lado del lugar e hizo volar cientos de vidrios sobre los dos, sin embargo, a pesar de lo aparatoso del accidente, se reportó que sólo presentaron lesiones menores.

Estoy más que agradecida de seguir viva luego que una camioneta se impactó contra la ventana en CuVee’s Culinary Creations en Houston, Texas. Lo golpeó directamente a su izquierda, mientras él se encontraba a mi derecha y probaba una deliciosa hamburguesa de salmón. No sé cómo, pero sobrevivimos".

Esta experiencia me mostró lo que importa realmente, la vida es muy corta para estar enojada o con rencores. Dejar ir, perdonar, vivir el ahora y celebrar a quienes te rodean, porque cualquiera podría ser tu última cena", escribió la personalidad de internet en la publicación.

Informes policiales indican que el responsable del hecho iba en camino a un evento privado que se realizó en el mismo restaurante, pero por razones desconocidas perdió el control del volante y se estampó contra el inmueble. Las autoridades determinaron que el conductor no se encontraba bajo el influjo de ninguna sustancia, por lo que se refuerza la versión de un desafortunado descuido.

Asimismo, Nina Unrated compartió algunas fotografías para evidenciar las heridas que sufrió a causa de los cristales que salieron volando tras el impacto. Hasta el momento se desconoce si el automovilista recibirá algún tipo de sanción o, bien, de cuánto será la reparación de daños.

Fuente: Tribuna Sonora