El expolítico Genaro García Luna denuncia maltrato extremo en prisión en EU

Comparta este artículo

Colorado, Estados Unidos.- Hace menos de una hora comenzó a trascender la información de que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, denunció mediante sus representantes legales las condiciones excesivas y extremas que enfrenta dentro de prisión. Cabe señalar que el mexicano se encuentra actualmente recluido en el Complejo Correccional Federal de Florence (ADX Florence), ubicado en Colorado.

En dos cartas, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib se dirigen directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, pues aseguran que el pasado 31 de julio lograron hablar con su cliente después de que el último contacto había ocurrido en enero. De igual forma, detallan cada uno de los maltratos y vejaciones de los que presuntamente ha sido objeto Genaro García Luna.

Además, los defensores aclaran que el hombre, quien se encuentra recluido en una de las instalaciones de máxima seguridad de todo el territorio de Estados Unidos, no ha recibido notificación alguna sobre el avance de su proceso legal. Al parecer, no tuvo acceso a ninguna de las transcripciones del juicio y, para variar, tampoco se le permite ducharse, afeitarse ni comer con cubiertos.

Carta de sus abogados

Fue sentenciado en octubre pasado a 38 años de prisión por los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, tras ser considerado cómplice y beneficiarse con recursos ilícitos del Cártel de Sinaloa. Actualmente, su apariencia es muy distinta a la que solía mostrar, ya que perdió 14 kilos. Otro punto que resaltan sus abogados es que, según afirman, estuvo recluido por un periodo en la unidad de vivienda especial, reservada para internos que violan las reglas de la prisión, pese a que no cometió ninguna falta.

Aseguran que García Luna ha sufrido de vejaciones

"Además, estuvo encerrado en la unidad de vivienda especial reservada para aquellos que han violado las reglas de la prisión a pesar de que nunca recibió una sola infracción disciplinaria. Solo recibió un par de ropa interior y ha perdido 32 libras”, indica un fragmento del escrito. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, realmente ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna