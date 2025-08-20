EU pinta de negro el muro fronterizo con México; esta es la razón

Washington, D.C.- El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a pintar de negro el muro fronterizo con México. La medida fue anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien indicó que se trata de una acción solicitada directamente por el presidente Donald Trump.
¿Por qué?
Según Noem, el objetivo es que el muro absorba más calor del sol, lo que dificultaría su escalada. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael W. Banks, publicó en sus redes sociales un video que muestra el proceso de pintado en una sección del muro ubicada en El Paso, Texas.
En su publicación, Banks agradeció a la secretaria Noem por su colaboración en la finalización de esta sección del muro y destacó el trabajo como parte de los esfuerzos para asegurar el país y proteger a las comunidades.
Desde su regreso a la Presidencia en enero de 2025, la administración de Donald Trump ha implementado nuevas medidas en materia migratoria. La Casa Blanca informó el 12 de agosto que en los primeros seis meses del actual gobierno se han detenido a más de 300 mil migrantes indocumentados.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, señaló que casi el 70 por ciento de los arrestados son personas con nacionalidad extranjera que enfrentan cargos o condenas previas.
Fuente: Tribuna del Yaqui