Gaza bajo tensión: Israel autoriza ofensiva militar y posible desplazamiento de población

Franja de Gaza, Palestina.- El gobierno de Israel aprobó una ofensiva total sobre la ciudad de Gaza, una de las zonas más afectadas por el prolongado conflicto en Medio Oriente. De acuerdo con fuentes oficiales, el plan militar contempla la posibilidad de una evacuación forzosa de la población civil, medida que ha generado preocupación internacional por el impacto humanitario.

La decisión fue anunciada tras una serie de reuniones de alto nivel en las que el gabinete de seguridad israelí avaló la expansión de las operaciones militares. El objetivo declarado sería desmantelar la infraestructura de grupos armados en la zona, aunque expertos advierten que la medida podría agravar la crisis humanitaria que ya enfrenta la región.

Evacuación y crisis humanitaria en Gaza

El planteamiento de una salida obligada de civiles ha encendido las alarmas en organismos de derechos humanos, quienes consideran que miles de familias podrían quedar desplazadas sin garantías de seguridad ni acceso a servicios básicos. De acuerdo con estimaciones preliminares de organizaciones internacionales, más del 60% de los habitantes de Gaza ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad extrema debido a la escasez de alimentos, agua potable y atención médica. Una evacuación forzosa podría aumentar de manera significativa estas cifras.

La noticia ha tenido eco inmediato en la comunidad internacional. Varios gobiernos y organismos multilaterales han pedido a Israel garantizar el respeto al derecho humanitario y evitar acciones que impliquen un desplazamiento masivo de la población civil. Naciones Unidas reiteró su llamado a ambas partes a retomar canales diplomáticos y detener la escalada de violencia que ha cobrado miles de vidas en los últimos meses.

El anuncio se suma a una serie de ataques y contraataques que han mantenido a la región en constante tensión. En las últimas semanas, los bombardeos y enfrentamientos armados se han intensificado, dejando un saldo creciente de víctimas y daños en la infraestructura civil. La aprobación de una ofensiva total en Gaza marca un nuevo punto crítico en el conflicto, y el posible desplazamiento forzoso de miles de personas podría convertirse en uno de los episodios más graves de la actual crisis.

Fuente: Tribuna del yaqui