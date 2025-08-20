Polémica por 'Proyecto Portero': Sheinbaum reitera que México no tiene acuerdo con la DEA

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a poner sobre la mesa el polémico 'Proyecto Portero'. Reiteró que bajo ninguna circunstancia pondrá en riesgo la soberanía de México, al tiempo que, de nueva cuenta, rechazó que exista un operativo conjunto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que dicho programa "no tiene nada que ver con la realidad", y subrayó que el único acuerdo vigente en materia de seguridad entre México y el Gobierno de Estados Unidos (EU) es el que se encuentra en proceso de formalización con el Departamento de Estado.

Sheinbaum fue enfática al destacar que la política de su gobierno establece una coordinación permanente con el país vecino, pero nunca de subordinación: "Lo que tiene que quedar en claro al pueblo de México es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía, jamás, y que colaboramos, nos coordinamos pero nunca va a haber subordinación".

En este sentido, cuestionó el interés de la DEA al difundir información que, de acuerdo con su postura, no corresponde a los hechos: "¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé, probablemente querer decir que cambiaron las cosas [...] No sé cuál sea su intención [de la DEA[, la verdad, si decir que hay un operativo especial en la frontera cuando no lo hay".

En todo caso ellos deberían decir cuál es su intención, nuestra obligación ante el pueblo de México es decir siempre la verdad", afirmó Claudia Sheinbaum.

Como te informamos en TRIBUNA, el anuncio de la DEA, emitido el lunes 18 de agosto de 2025, establecía que el 'Proyecto Portero' tenía como propósito desmantelar las redes de tráfico de drogas que operan desde México y que, según el organismo, han sido responsables de introducir drogas sintéticas a gran escala en comunidades estadounidenses. El plan detallaba la integración de investigadores mexicanos con cuerpos de seguridad, fiscales, funcionarios de defensa y agentes de inteligencia de EU, con el fin de identificar objetivos, diseñar estrategias conjuntas y reforzar el intercambio de información.

No obstante, horas después, la presidenta mexicana desmintió la existencia de dicho acuerdo. Hoy, miércoles 20 de agosto, volvió a negar que exista este proyecto.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'