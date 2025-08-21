Capturan a presunto responsable en atentado terrorista contra base militar en Colombia

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- La tarde de este jueves 21 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la detención de uno de los presuntos responsables del atentado terrorista suscitado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali. La explosión, registrada en la carretera 8 de la base aérea, dejó un saldo total de seis muertos y 71 heridos al momento de la publicación de esta nota.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano identificó al detenido bajo el alias de 'Sebastián', quien supuestamente es miembro del Estado Mayor Central (EMC), una una federación de facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización criminal que dirige y lidera Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias 'El Marlon'.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos", agregó el presidente colombiano.

Según información proporcionada por el portal Infobae, vecinos del sector de La Base, barrio ubicado al norte de Cali, lograron retener al joven que supuestamente intentaba escapar tras participar como el aparente autor material del atentado con explosivos frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez. En algunos videos que comenzaron a circular en redes sociales se puede apreciar que varios ciudadanos mantuvieron sometido al sospechoso.

El alcalde caleño, Alejandro Éder, informó que las secretarías de Salud, Seguridad y Gestión del Riesgo activaron sus protocolos de emergencia y que equipos policiales y aéreos realizaron los trabajos correspondientes en el sitio del ataque. Asimismo, la alcaldía anunció una recompensa de hasta 400 mil millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con los autores de este atroz hecho.

Por su parte, Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, atribuyó el coche bomba al cártel comandado por un narcotraficante identificado como 'El Mordisco'. También indicó que el país se encuentra en alerta máxima y dijo que "no se descartan medidas excepcionales ante la posibilidad de más ataques terroristas".

Fuente: Tribuna del Yaqui