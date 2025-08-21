Con artes marciales, hermano de Hugo Chávez busca combatir eventual invasión de EU

Comparta este artículo

Caracas, Venezuela.- Mientras Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe y ante la advertencia de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acerca de combatir el flujo de drogas hacia su país, Adán Chávez protagonizó una demostración pública de artes marciales ante seguidores del chavismo, frente una posible invasión de las fuerzas militares estadounidense en Venezuela. Este momento quedó captado en video y generó diversas reacciones en redes sociales.

El hermano de Hugo Chávez, quien tiene 72 años de edad y que se desempeñó en el pasado como ministro del Poder Popular para la Educación de Venezuela y gobernador del estado de Barinas, dio una muestra de su habilidad para el karate mientras vestía la indumentaria que utilizan los deportistas venezolanos de alto rendimiento. El dirigente chavista comparte sus técnicas con los presentes, como parte de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro ante un eventual ataque extranjero.

El material comenzó a circular en diferentes cuentas de la red social X, esto tras el anuncio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre un movimiento militar sin precedentes desde la invasión de Panamá a finales de la década de los años 80. Según fuentes del Pentágono, las fuerzas militares estuvieron en posición durante este jueves 21 de agosto, demostrando un gran poder de fuego que incluye buques de guerra, aviones y marines.

Cabe mencionar que Trump firmó una orden en la que aprobaba el uso de fuerzas militares contra los cárteles de droga en América Latina, incluido el Cártel de los Soles, organización criminal declarada como organización terrorista por Washington y que, de acuerdo a datos del gobierno estadounidense, es liderada por el mismo Nicolás Maduro y operada por Diosdado Cabello, uno de los colaboradores más cercanos al mandatario venezolano.

¿Qué estudió Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez?

Adán Coromoto Chávez Frías nació en el estado de Barinas, Venezuela, y es hijo de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías de Chávez, aunque desde muy pequeño fue criado por su abuela. Adán Chávez está casado con Carmen Herenia Hernández Puente, unión de la que han surgido cuatro hijos. Estudió física en la Universidad de Los Andes (ULA), en el estado de Mérida y durante sus años universitarios participó en el Partido de la Revolución de Venezuela y después fundó el Partido Socialista Unido.

Fuente: Tribuna del Yaqui