DEA elogia disposición 'sin precedentes' de México para cooperar con EU

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, afirmó este jueves 21 de agosto que México muestra una 'disposición sin precedentes' para cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pese a que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo desmintió recientemente la existencia de una operación conjunta en la frontera.

Durante una entrevista, Cole atribuyó esta supuesta colaboración a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump.

Considero que, debido a los esfuerzos del presidente con México, estamos viendo una disposición sin precedentes de ese país a cooperar con Estados Unidos y nuestro personal. Pienso que juntos podemos seguir salvando la mayor cantidad de vidas estadounidenses posible", afirmó.

Declaraciones

Las declaraciones se realizan pocos días después de que la DEA anunciara el lanzamiento del 'Proyecto Portero', una operación para desmantelar las redes de narcotráfico responsables de inundar comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales. El plan contempla una supuesta cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para reforzar el intercambio de inteligencia, coordinar objetivos y desarrollar estrategias conjuntas.

México desmiente operativo conjunto con la DEA

No obstante, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó rotundamente la existencia de un acuerdo de este tipo. 'No hay ningún acuerdo con la DEA', aseguró en conferencia de prensa. Si bien reconoció que existe coordinación bilateral en temas de seguridad, subrayó que esta siempre se realiza 'con respeto a las soberanías'.

No sé cuál sea su intención, la verdad, decir que hay un operativo especial en la frontera, cuando no lo hay. Entonces, pues en todo caso ellos tendrían que decir por qué, cuál es su intención", agregó la mandataria.

Consultado sobre si la DEA respaldaría eventuales acciones militares contra cárteles mexicanos, como los planes que han circulado en círculos cercanos a la Casa Blanca, Cole respondió que la agencia apoyará 'la decisión que tome el presidente Trump'. 'Cumpliremos nuestra misión', declaró sin ofrecer más detalles.

Cole también informó que, en el marco de sus operaciones recientes, la DEA ha logrado decomisar más cocaína que en años anteriores, como parte de los esfuerzos por contener lo que llamó 'la epidemia de las drogas'.

Fuente: Tribuna del Yaqui