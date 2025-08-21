Estados Unidos emite alerta de viaje y pide a sus ciudadanos evitar Venezuela

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El departamento de Estados Unidos actualizó este jueves su alerta de viaje y recomendó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido a la inseguridad, los disturbios civiles, la inestabilidad política y el riesgo de detenciones arbitrarias. De acuerdo con el comunicado oficial, Venezuela se encuentra en el nivel 4 de advertencia, la categoría más alta en el sistema de alertas estadounidense, lo que significa que se aconseja a los ciudadanos "no viajar" al país sudamericano.

Entre las razones expuestas, el gobierno de EU destacó: Altos índices de criminalidad, incluyendo secuestros y robos violentos, inseguridad alimentaría y sanitaria, que afectan gran parte de la población, inestabilidad política y posibles manifestaciones que puedan derivar en violencia y riesgos de arrestos y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades. El departamento de Estados Unidos también recordó que, debido a la suspensión de operaciones diplomáticas diplomáticas en Caracas desde 2019, Estados Unidos no cuenta con personal consular en Venezuela, por lo que la asistencia a sus ciudadanos es limitada o nula.

Estados Unidos emite alerta de viaje sobre Venezuela

Aunque la recomendación principal es evitar viajar, el gobierno estadounidense emitió medidas preventivas para aquellos que decidan permanecer en Venezuela o que no puedan salir de inmediato:

Evitar zonas conflictivas y de alta criminalidad.

Mantener un perfil bajo y no exhibir objetos de valor.

Elaborar un plan de seguridad personal familiar.

Tener documentos en regla y planes de salida alternativos

Las tensiones entre Washington y Caracas se han mantenido en los últimos años, marcadas por sanciones económicas y la falta de relaciones diplomáticas plenas. Esta nueva alerta refuerza la percepción de que Venezuela continúa siendo considerado un País de alto riesgo para viajeros internacionales, especialmente para ciudadanos estadounidenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui