(FUERTE VIDEO) Mexicano muere tras recibir disparo en el rostro; agresor era su amigo

Edinburg, Texas.- La noche del domingo 17 de agosto, el cuerpo sin vida de Julio César Soto, de 26 años de edad, fue encontrado con una herida de bala en la cabeza en una zona rural de Edinburg, Texas. El responsable del hecho fue identificado como Freddy Mireles, de 32 años, quien le disparó en la cara a su amigo cuando ambos estaban cantando en una vivienda ubicada en la cuadra 4513 de Fe Drive, momento que quedó captado en video y que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

La Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo confirmó el hecho y, según el reporte policial, un testigo declaró que Mireles y Soto se encontraban al interior del domicilio cuando el detenido tomó un arma larga, le apuntó a su compañero y le disparó en el rostro. Posteriormente, el acusado abandonó el sitio en un Corvette rojo y cuando llegaron al lugar de los hechos los agentes encontraron el cadáver del joven mexicano.

El lunes 18 de agosto, miembros del equipo SWAT de la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo y de los U.S. Marshals efectuaron la aprehensión de Freddy Mireles, quien enfrenta una fianza de 2.5 millones de dólares por el cargo de asesinato. En rueda de prensa, el sheriff Eddie Guerra informó que se aseguró el arma y el teléfono celular que grabó el criminal, elementos clave que se utilizarán para formular la imputación.

Clic aquí para verlo. Advertencia: Imágenes fuertes, se recomienda discreción.

La víctima mortal fue identificada como Julio César Soto, un joven mexicano de 26 años.

La investigación está en curso y se espera que el caso avance rápidamente hacia la etapa de juicio, en la que se evaluará la evidencia. Hasta el momento, el cargo formal de 'murder' y la elevada fianza apuntan a la gravedad del incidente", indicaron medios locales.

Familia de Julio César Soto pide justicia

Durante una entrevista con Telemundo 40 McAllen, Leticia Manzanares, madre del hoy occiso, pidió a las autoridades hacer justicia por el homicidio de su hijo. En medio de los servicios funerarios, la mujer expresó que no puede entender la razón que motivó a Freddy Mireles para arrebatarle la vida a su propio amigo, incluso señaló que ambos eran sumamente cercanos y que compartieron momentos muy especiales juntos.

Familiares y amigos cercanos a Julio César lo recuerdan como una persona sociable, tranquilo y de un gran corazón, además de tener una fuerte pasión por la música y el canto, actividad que realizaba al momento de ser asesinado de un disparo.

Fuente: Tribuna del Yaqui