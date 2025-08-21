IMPRESIONANTES VIDEOS: Cinco muertos y 36 heridos tras explosión en base aérea de Cali, Colombia

Comparta este artículo

Cali, Colombia.- Una tremenda explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali, Colombia, dejó por lo menos 5 muertos y 36 heridos, según informaron las autoridades. De acuerdo con la información, se produjo en la carretera 8 en la base aérea; en redes sociales se han compartido los impresionantes videos de los momentos de pánico que se están viviendo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado el hecho como "una reacción terrorista". Los hechos habrían ocurrido cuando un camión lanzó dos artefactos explosivos contra la instalación militar. Mientras que otro camión ubicado en la parte externa de la base estalló, provocando la muerte de las cinco personas y daños a los comercios colaterales.

Petro dijo que era una respuesta a la derrota de la columna de Carlos Patiño, quienes formarían parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo a través de su cuenta de X, antes Twitter, que los servicios de emergencia se encontraban atendiendo a los heridos. Y anunció una recompensa de 400 millones de pesos colombianos para la persona que brinde información sobre el ataque.

Horror y pánico tras la explosión en Cali

En videos que se han compartido en redes sociales se puede escuchar cómo la gente desesperada pide ayuda. Un hombre grita: "Por favor, llamen a ambulancia, hay muchos heridos, muchos heridos". También en los videos compartidos, los cuales son de momentos después del ataque, se puede ver cómo los negocios que estaban cerca quedaron con las estanterías derrumbadas y con los productos esparcidos por el suelo, así como varias estructuras colapsadas.

Tras los hechos, las autoridades confirmaron que la seguridad ha sido reforzada. El alcalde informó que el gobierno "no bajará la guardia". Se anunció la restricción del tránsito de vehículos de carga pesada.

Una persona capturada

En otro de los videos compartidos en redes sociales se puede ver cómo varios ciudadanos aprenden a uno que presuntamente estaría implicado en las explosiones. Algunas personas aseguran que este tipo estaba tratando de huir de la escena del crimen tras haber participado en la conducción de los camiones donde salieron los explosivos, pero de momento la información no ha sido confirmada por las autoridades.

