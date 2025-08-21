Israel bajo presión: ONU reclama fin de los asentamientos en territorio palestino

Comparta este artículo

Cisjordania, Palestina.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó un llamado urgente a Israel para detener de inmediato la expansión de asentamientos en Cisjordania, al considerar que esta práctica constituye una violación del derecho internacional y un obstáculo directo para el proceso de paz en Medio Oriente. Durante una sesión del Consejo de Seguridad, varios representantes internacionales coincidieron que en la continua construcción de viviendas israelíes en territorios palestino ocupados incrementa las tensiones y aleja la posibilidad de una solución es dos estados.

Los asentamientos israelíes en Cisjordania han sido uno de los temas más sensibles y polémicos del conflicto israelí-palestino. Según informes de la ONU, miles de viviendas han sido edificadas en zonas consideradas ocupadas desde 1967, lo que ha generado constantes fricciones con la población palestina local. El secretario general de la ONU António Guterres subrayó que "la expansión de asentamientos es ilegal bajo el derecho internacional y socava cualquier perspectiva de paz justa y duradera". Asimismo, instó a las partes involucradas a retomar el diálogo para evitar una escalada mayor de violencia.

ONU pide a Israel detener construcciones en asentamientos

Diversos países miembros del Consejo de Seguridad respaldaron el pronunciamiento, insistiendo en que la seguridad en la región depende de detener las medidas unilaterales que modifican la situación en los territorios ocupados. En contraste, el gobierno israelí defendió su postura, señalando que las construcciones responden a necesidades de seguridad y desarrollo poblacional. Sin embargo, la comunidad internacional ha reiterado en múltiples ocasiones que dichas acciones violan la Cuarta Convención de Ginebra.

La ONU reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con las partes para lograr un acuerdo negociado que garantice la convivencia entre israelíes y palestinos. El organismo internacional recordó que solo mediante el respeto al derecho internacional se podrá alcanzar una paz duradera en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui