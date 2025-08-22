CIBanco da un paso atrás y retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el mes de julio existe un fuerte conflicto entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la institución financiera mexicana CiBanco, que comenzó cuando la agencia del gobierno federal sancionó a la casa de cambio por supuestamente permitir operaciones de grupos delictivos como el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, este pasado jueves 21 de agosto de 2025, CiBanco retiró la demanda en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Según información de Infobae, el documento fue presentado ante la Corte Federal en Washington, e incluyó a un grupo de abogados diferentes a los que figuraban en la demanda inicial.

De acuerdo con el documento, la decisión se deriva de que anteriormente el organismo ejecutivo amplió el plazo hasta el próximo 20 de octubre de 2025 para emitir sanciones no solo contra la compañía fundada por Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, sino también contra Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. Por lo tanto, en su reclamo, CiBanco señalaba que el Departamento del Tesoro imponía sanciones altamente restrictivas sin notificarles ni permitirles réplica antes de llegar a una solución.

"El Administrador Provisional del Demandante designó y ordenó al abogado que suscribe la presentación de este aviso de disolución voluntaria en nombre de CiBanco", finalizó el documento. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el tema debido a que la empresa todavía no se ha manifestado; en caso de que ocurra, te lo informaremos en TRIBUNA.

Por su parte, al inicio del conflicto, los responsables de las finanzas federales estadounidenses advirtieron que esto pone el empleo en riesgo el empleo de más de tres mil empleados y más de 40 mil millones de dólares que se encuentran en fondos fiduciarios bajo CiBanco, administrados a través de fideicomisos, los cuales incluyen pensiones, inversiones y, por supuesto, propiedades de ciudadanos.

