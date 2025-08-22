Genaro García Luna recibe 90 días para apelar por corte federal en Nueva York

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Los abogados defensores del exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, han obtenido una prórroga de 90 días para la apelación en contra de la sentencia dada en octubre del 2024, en la cual se le impuso 38 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico. Esto después de que su equipo legal denunciara las condiciones inhumanas por las que estaba pasando dentro de prisión en Estados Unidos.

Según la resolución que el periodista Arturo Ángel hizo pública con fecha del martes 19 de agosto, el límite era el 19 de septiembre; ahora será movido para el 18 de diciembre, por la petición de prórroga que se solicitó. “El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial", expusieron. Además de solicitar a la Oficina de Prisiones que se otorgue acceso regular a los abogados del apelante.

La comunicación mediante llamadas legales programadas regularmente, así como visitas presenciales. La resolución que fue autorizada por Alison Nathan, jueza de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, fue aceptada después de que los litigantes denunciaran la incomunicación con su cliente, que durante ocho meses no pudieron prácticamente comunicarse con él, siendo el 31 de julio de 2025 la única vez que existió comunicación.

La falta de comunicación dificultó la preparación de la apelación, pero no fue lo único, puesto que no se le concedió acceso a los documentos esenciales del juicio, complicando aún más la coordinación entre sus asesores legales. “Cuando pudimos hablar con él, nos enteramos, entre otras cosas, de que desde diciembre de 2024 el Sr. García Luna no ha tenido acceso a ninguno de sus materiales legales", denunciaron.

Además de esto, mencionaron los malos tratos que sufrió durante su estadía en prisión de Virginia, entre los cuales se le negó el acceso a cubiertos para comer, no se le dio la capacidad de ducharse, afeitarse, alimentarse apropiadamente, perdiendo cerca de 14 kilos. Por otro lado, permaneció encerrado en unidad de prisioneros con sanciones disciplinarias sin haber sido sancionado. Esto antes de su cambio a la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado.

Fuente: Tribuna del Yaqui