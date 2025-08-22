ONU provoca ira de Israel tras declarar hambruna en Gaza: "No hay hambruna en Gaza"

Comparta este artículo

Franja de Gaza, Palestina.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado oficialmente que, después de que se investigara, más de 500 mil personas dentro de la Franja de Gaza se encuentran en situaciones "catastóficas". El estado de hambruna considerado como en la fase más severa de la escala humanitaria, situación que, según Tom Fletcher, director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, "podría haberse evitado".

Según los expertos de la ONU, el estado en el que se encuentra la población de Gaza está fuertemente caracterizado por la hambruna y la muerte. Esperan que la cifra de medio millón de personas recopilada hasta el 15 de agosto alcance los 641 mil para finales del próximo mes de septiembre. Durante una rueda de prensa, Fletcher aseguró que la calidad de las personas ha ido bajando en consecuencia del conflicto con Israel.

Derivada de la escalada de la violencia en los últimos meses, la población se ha visto obligada a desplazarse masivamente y se ha visto restringido el acceso a suministros alimentarios. En el mes de marzo, el país 'sagrado' prohibió la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza hasta finales de mayo, que dio el acceso al apoyo en cantidades limitadas, provocando una gran escasez no solo de alimentos, sino de medicamentos y combustible.

Aun cuando Israel controla los accesos a Gaza, ha negado que sean culpables de esta situación, puesto que acusan a Hamás de saquear la ayuda humanitaria que ingresa, así como a las organizaciones humanitarias de no distribuirla. Por otro lado, reaccionaron al comunicado hecho por la ONU desacreditando lo presentado, calificando al informe como "basado en mentiras de Hamas", además de negar que existiera hambruna en Gaza.

Aun cuando el secretario general de la ONU, António Guterres, responsabilizó el colapso como “causado por el hombre”, y Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó sobre la preocupante desnutrición que podría causar enfermedades tanto en adultos como en niños pequeños. A lo que el Coordinador de Actividades Gubernamentales de Israel (Cogat) defendió que desde mayo permitieron la entrada de más de 10 mil camiones de ayuda.

Mientras que el Movimiento de Resistencia Palestina Hamás pidió a la comunidad internacional presionar a Israel para que se levanten de inmediato los bloqueos humanitarios sobre la franja de Gaza. El miembro de la oficina política de Hamás, Basem Naim, declaró que necesitaban "medidas urgentes". Incluso Hamás y las facciones de la resistencia palestina aceptaron una propuesta de alto al fuego.

Además de la suspensión de operaciones militares de alrededor de dos meses, se establece que las fuerzas israelíes se retiren de Gaza mil metros en el norte y el este. Por otro lado, han acordado la liberación de 140 palestinos condenados a cadena perpetua y 60 con penas menores, así como de todas las mujeres y menores detenidos. Incluyendo también la exigencia de ayuda humanitaria de combustible, agua y equipos para remoción de escombros con la participación de la ONU y la Media Luna Roja.

Fuente: Tribuna del Yaqui