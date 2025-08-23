Dan 24 meses de prisión a mexicana por atacar con gas pimienta a agente fronterizo

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Una Corte Federal de Estados Unidos sentenció a 24 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, a Sandra 'N', una mujer mexicana de 51 años de edad que atacó con gas pimienta a un agente de la Patrulla Fronteriza que se encontraba custodiando el muro fronterizo que divide a las ciudades de Nogales Sonora y Arizona. Según informes policiales estadounidenses, los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril del presente año.

El viernes 22 de agosto de 2025, la oficina de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson compartió un comunicado en el que informó sobre el caso. Las investigaciones indican que la detenida trató de saltar el muro fronterizo desde la ciudad de Nogales, Sonora. Sin embargo, un agente fronterizo se percató de la situación e intentó detenerla durante una persecución a pie, todo esto mientras la fémina era dirigida por dos hombres que se encontraban del lado mexicano.

Una vez que el oficial tomó del hombre a Sandra 'N', ella presuntamente respondió rociándolo con gas pimienta en la mejilla izquierda del policía estadounidense. Una vez capturada, autoridades del país vecino le imputaron los cargos por agresión a un oficial federal.

Cabe señalar que este caso forma parte de la Operación Recuperar América, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales (TCOs por sus siglas en inglés). Autoridades de Estados Unidos indican que esta acción tiene como objetivo proteger a los ciudadanos de los perpetradores de delitos violentos.

Detienen a conductor con dos migrantes mexicanos

En otro hecho registrado en la frontera entre Nogales y suelo estadounidense, agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de Sonoita concretaron la detención de un hombre originario de Phoenix, Arizona, la tarde del martes 19 de agosto. El detenido conducía un vehículo con dos migrantes mexicanos a bordo, por lo que ahora enfrenta cargos por tráfico de personas y posesión de narcóticos.

Fuente: Tribuna del Yaqui