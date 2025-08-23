"Es ilegal": Maduro acusa a EU de planear intervención en Venezuela de manera "terrorista"

Comparta este artículo

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el viernes pasado al Gobierno de Estados Unidos de intentar un "cambio de régimen" por medio de acciones "terroristas y militares", luego del anuncio de Washington sobre el posible envío de buques y personal militar al mar Caribe para combatir el narcotráfico.

El mandatario también agradeció a los países que han expresado su apoyo a Venezuela y rechazado lo que calificó como una "escalada militar estadounidense". Comparó la situación con conflictos previos protagonizados por Estados Unidos en Vietnam, Afganistán, Irak y Libia.

Maduro rechaza movimiento naval de EU

Maduro señaló que el derecho internacional prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra Estados soberanos, e hizo un llamado a la unidad nacional, invitando a dejar de lado las diferencias internas y "hablar con una sola voz" ante lo que describió como una amenaza externa.

Así ha reaccionado Maduro

El jueves Maduro convocó una jornada de alistamiento de las fuerzas milicianas para el fin de semana, en reacción directa al despliegue anunciado por Estados Unidos. Días antes, había ordenado el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el país.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Estados Unidos está dispuesto a 'usar todo su poder' para frenar el flujo de drogas hacia su territorio. Esto incluiría la movilización de buques, soldados y armamento a la región del Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Según CNN, el despliegue incluiría cuatro mil agentes estadounidenses, principalmente infantes de Marina, así como aviones, barcos y sistemas de misiles, como parte de un reforzamiento de las operaciones antidrogas en Latinoamérica y el Caribe.

Fuente: Tribuna del Yaqui