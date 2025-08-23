Rechazan libertad condicional a los Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres

Comparta este artículo

San Diego, California.- Este pasado viernes 22 de agosto, la junta de libertad condicional de California negó a los hermanos Menéndez la petición que les habría permitido salir de prisión. De hecho, en un periodo de aproximadamente tres años no podrán volver a solicitar este beneficio. Es necesario recordar que Lyle y Erik Menéndez cumplen una condena de 50 años por asesinar a sus padres en 1989.

De acuerdo con medios estadounidenses, a Lyle lo señalaron por tener una conducta reprobable dentro de la cárcel, pues según los reportes cuenta con un celular en el recinto y hasta se le acusa de vender aparatos a otros presos. De igual manera, el pasado jueves, Erik recibió la respectiva reprimenda, ya que las autoridades consideran que realmente no es una persona adecuada para convivir con la sociedad en general.

Por su parte, desde el mes de mayo, cuando un juez dictaminó una nueva condena para los hombres de 54 y 57 años, respectivamente, se pensaba que existía la posibilidad de que ahora pudieran obtener la libertad condicional, ya que en un inicio recibieron cadena perpetua sin derecho a este beneficio. Sin embargo, aparentemente en un futuro se les permitirá volver a intentar esta alternativa.

Fotografía familiar

Asimismo, otra de las opciones, aunque poco probable, es que el gobernador de California, Gavin Newsom, acepte la solicitud de indulto que han promovido sus representantes legales. El asunto es que el funcionario tiene una alta probabilidad de convertirse en candidato a la presidencia en las elecciones de 2028, lo cual no resultaría conveniente debido a la imagen pública negativa que le generaría intervenir en favor de dos delincuentes ampliamente mediáticos.

Cabe destacar que en la audiencia de ayer, Lyle Menéndez permaneció alrededor de 10 horas y en uno de esos momentos expresó algunas palabras en las que aseguró estar arrepentido de todo el daño causado. Lo anterior, recordando que tanto él como su hermano terminaron tras las rejas después de haber sido encontrados culpables de asesinar a sus progenitores, José y Kitty Menéndez, cuando tenían apenas 18 y 21 años.

Fuente: Tribuna