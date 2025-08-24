Alerta en Estados Unidos por PRIMER CASO de gusano barrenador en HUMANOS

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De acuerdo con la información dada a conocer por la agencia de noticias Reuters, se ha detectado el primer caso de gusano barrenador en humanos en Estados Unidos. El caso fue encontrado en el estado de Maryland y sería de una persona que había viajado recientemente desde Guatemala. El hecho ha generado una alerta en el sector salud, debido a la crisis que existe por el cierre de frontera entre México y Estados Unidos.

Según medios de comunicación de Estados Unidos, la persona recibió tratamiento médico en Maryland y fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés); esto habría sido el pasado 20 de agosto. Una veterinaria estatal de Dakota del Sur llamada Beth Thompson explicó que fue notificada del caso la semana pasada y criticó la falta de transparencia de los CDC. Afirmó que se enteraron por otras vías y luego tuvieron que acudir a los CDC para que se les informara lo que estaba sucediendo. "No fueron nada comunicativos", señalaron.

No fueron nada comunicativos, devolvieron el asunto al estado para que confirmara lo sucedido o lo que se había detectado en este viajero", dijo Thompson.

Genera alerta

Cabe señalar que hace apenas poco más de una semana, los funcionarios del Gobierno de México viajaron a Texas para una reunión con el Departamento de Agricultura y su titular, Brooke Rollins. Allí anunciaron nuevos planes de construcción de una planta de moscas estériles como parte de los esfuerzos de ambos países para combatir la plaga.

El gusano barrenador afecta al ganado

También hace días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que acordó con gobernadores de estados exportadores y asociaciones ganaderas un programa para afrontar el cierre de la frontera al paso del ganado. "Acordamos un programa especial de apoyo con el propósito de afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera. Fortalecemos el Plan México", posteó la mandataria en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Hasta el momento, las autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos no han dado a conocer más información sobre el tema; se espera que pronto haya un posicionamiento o información oficial sobre el tema.

