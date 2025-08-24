México se pronuncia por la hambruna en Franja de Gaza: "Debe atenderse de inmediato"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actual conflicto armado israelí-palestino, que se reactivó en octubre de 2023 en la Franja de Gaza, alcanzó nuevos niveles críticos. En este sentido, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su respaldo al llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se garantice un acceso humanitario inmediato a la zona de guerra.

Es importante que la postura de la cancillería mexicana se dio este sábado 23 de agosto, tras la declaración oficial de hambruna en el enclave palestino, anunciada por la ONU el pasado viernes. La SRE reiteró, mediante un comunicado compartido en redes sociales, que la situación que atraviesan miles de civiles en Gaza constituye una violación a la dignidad humana y no puede ser utilizada como un método de guerra.

México se pronunció por hambruna en la Franja de Gaza. Foto: Internet

Tras la declaración de hambruna en Gaza por la Organización de las Naciones Unidas, la SRE se suma al llamado urgente que hace la ONU, para que se permita el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la zona afectada, al tiempo que reitera su llamado urgente a la paz. La hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato", se lee en el comunicado.

Asimismo, la dependencia subrayó su llamado a la paz y a una solución pacífica al conflicto. La exigencia del Gobierno de México se suma a las múltiples voces de la comunidad internacional que reclaman acceso humanitario seguro, oportuno y sin restricciones para las agencias y organizaciones que trabajan en la zona, el cual, hasta ahora, no ha sido respetado.

Declaran hambruna en la Franja de Gaza

De acuerdo con la ONU, la hambruna declarada en la gobernación de Gaza responde a la severa crisis alimentaria que enfrentan las comunidades más pobladas de la franja. El organismo internacional defendió la rigurosidad del informe elaborado por la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), reconocido como el sistema de referencia más confiable en la materia.

Las agencias de Naciones Unidas involucradas en el seguimiento de la crisis, entre ellas la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), participaron en una intervención virtual desde Nueva York para atender la situación. Durante esta sesión, remarcaron que la declaración de hambruna solo adquiere relevancia si se traduce en acciones concretas que permitan salvar vidas.

Jean-Martin Bauer, director de Seguridad Alimentaria del PMA, enfatizó que lo prioritario es lograr que la atención mundial regrese a Gaza y se traduzca en una respuesta de apoyo inmediata. Por su parte, Samir Elhawary, director adjunto en funciones de los Programas de Emergencia de UNICEF, señaló que las recomendaciones para aplicar medidas prácticas ya están listas, pero requieren de mayor voluntad política y cooperación internacional para ser implementadas.

El informe de la CIF advierte que, además de la gobernación central de Gaza, donde la población ya se encuentra en la fase más grave (fase cinco: hambruna), otras regiones de la franja también enfrentan un panorama alarmante. Las gobernaciones del sur, Jan Yunis y Deir el Balah, se encuentran actualmente en fase cuatro, clasificada como emergencia, y corren el riesgo de evolucionar hacia una hambruna en poco tiempo si no se logra una intervención eficaz.

