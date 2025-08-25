Bombardeo en Gaza: Ataque israelí contra hospital deja 19 muertos, incluidos cuatro periodistas

Comparta este artículo

Franja de Gaza.- La situación en la Franja de Gaza se recrudece. A pocos días de que la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) declarara estado de hambruna en el territorio, un ataque aéreo de Israel impactó directamente contra el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor centro médico del sur de Gaza. Este nuevo bombardeo dejó un saldo de al menos 19 muertos, entre ellos cuatro periodistas.

De acuerdo con autoridades locales, este lunes 25 de agosto de 2025 dos misiles golpearon el cuarto piso del hospital con escasos minutos de diferencia. El primero causó destrucción inmediata y, cuando rescatistas y colegas acudieron al auxilio, un segundo proyectil volvió a impactar la zona, multiplicando las víctimas. La cifra total de fallecidos podría ascender a 20, según reportes iniciales.

Los hechos dejaron 19 muertos. Foto: Twitter

Entre los muertos se encuentran reconocidos comunicadores que desempeñaban su labor informativa en medio de la guerra de Israel contra Palestina:

Mariam Dagga, fotógrafa independiente que colaboraba con Associated Press

Hussam al-Masri, camarógrafo de Reuters

Mohamed Salameh, camarógrafo de Al Jazeera

Moaz Abu Taha, reportero de NBC

También perdió la vida un miembro de la Defensa Civil gazatí y resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled de Reuters. Las agencias internacionales confirmaron la pérdida de sus colaboradores y condenaron la violencia contra la prensa.

Asimismo, se detalló que el área atacada del hospital era un punto clave para transmisiones en directo debido a su conectividad y visibilidad, utilizado regularmente por medios internacionales. La información sobre Gaza depende en gran medida de periodistas locales, ya que la entrada de prensa extranjera está restringida.

Según el Ministerio de Salud del enclave, 244 periodistas han muerto desde octubre de 2023, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documenta 192 muertes en 22 meses de conflicto, convirtiendo este periodo en uno de los más mortales para el gremio. Por otra parte, han reportado más de 62 mil las muertes desde el inicio de la guerra, cerca de la mitad mujeres y niños.

La ofensiva israelí también golpeó otras zonas de Gaza. El Hospital Shifa informó sobre la muerte de tres personas, incluido un menor, durante un ataque en la ciudad de Gaza. En tanto, el Hospital Al-Awda reportó la muerte de seis civiles que buscaban llegar a un punto de distribución de ayuda, además de 15 heridos en el mismo incidente.

Israel reconoce el ataque de este lunes

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron los ataques y anunciaron una investigación preliminar. En un comunicado señalaron que "lamentan cualquier daño a personas no involucradas" y aseguraron que no dirigen ataques deliberados contra comunicadores, al tiempo que reiteraron que su prioridad es la seguridad de sus tropas.

Fuente: Tribuna