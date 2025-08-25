'El Mayo' pasará el resto de su vida tras las rejas; él morirá en una prisión federal: Pam Bondi, fiscal de EU

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El fin del reinado de Ismael 'El Mayo' Zambada ha llegado a su fin. Después de que el mítico líder del Cártel de Sinaloa se declarara culpable, la fiscal general de Estados Unidos (EU), Pam Bondi, señaló que el capo pasará el resto de su vida tras las rejas. "Él morirá en una prisión federal", sentenció. La fiscal afirmó que bajo el gobierno de Donald Trump no se "descansará hasta que todos los jefes criminales estén encarcelados de por vida" en las prisiones federales de Estados Unidos. Señaló que la declaración de culpabilidad de 'El Mayo' es una victoria histórica que los acerca a su objetivo: eliminar a los cárteles de droga.

Joseph Nocella, fiscal federal interino del Distrito Este de Nueva York, afirmó que el gobierno de Estados Unidos jamás se dio por vencido en su objetivo de llevar tras las rejas a 'El Mayo' Zambada. "La confesión de 'El Mayo' es la culminación del trabajo de las agencias estadounidenses que nunca abandonaron la idea de que ese narcotraficante fuera llevado ante la justicia", expresa.

¿De qué cargos se declaró culpable 'El Mayo'?

Zambada se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico hoy lunes 25 de agosto. Entre lo que confesó, señaló haber liderado una organización criminal desde enero de 1989 hasta enero de 2024. Además, afirmó que el cártel sobornaba a políticos y policías mexicanos para proteger su droga. Contó que ordenó matar a hombres que eran sus rivales, pero aceptó que murieron muchas personas que eran inocentes. Por otra parte, Zambada admitió haber traficado al menos mil 500 toneladas de cocaína, generar "cientos de millones de dólares cada año".

Durante más de cincuenta años creé una gran red criminal conocida como el Cártel de Sinaloa, con muchas personas trabajando para mí. Algunos se dedicaban a la logística, otros a recibir la cocaína desde Colombia por barco o avión (…) Más tarde la llevábamos a estados fronterizos y pasaba de contrabando y con regularidad a EU", afirmó.

Información en desarrollo…

Fuente: Tribuna del Yaqui