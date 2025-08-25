'El Mayo' pasará el resto de su vida tras las rejas; él morirá en una prisión federal: Pam Bondi, fiscal de EU

Estados Unidos.- El fin del reinado de Ismael 'El Mayo' Zambada ha llegado a su fin. Después de que el mítico líder del Cártel de Sinaloa se declarara culpable, la fiscal general de Estados Unidos (EU), Pam Bondi, señaló que el capo pasará el resto de su vida tras las rejas. "Él morirá en una prisión federal", sentenció. La fiscal afirmó que bajo el gobierno de Donald Trump no se "descansará hasta que todos los jefes criminales estén encarcelados de por vida" en las prisiones federales de Estados Unidos. Señaló que la declaración de culpabilidad de 'El Mayo' es una victoria histórica que los acerca a su objetivo: eliminar a los cárteles de droga.
'El Mayo' pasará el resto de sus días tras las rejas. Morirá en una prisión de Estados Unidos, donde pertenece. El reconocimiento de su culpa nos acerca un paso más a nuestro objetivo de eliminar a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales transnacionales, que inundan a nuestro país con drogas, traficantes de personas y homicidas. Con Donald Trump a cargo, el Departamento de Justicia trabaja hombro a hombro con todas las agencias de seguridad para eliminar a los narcoterroristas", sentenció Pam Bondi.
Te podría interesar
Violencia en Sinaloa
(VIDEOS) Reportan enfrentamientos armados y bloqueos carreteros al sur de Sinaloa
Alexis Vega
Familiar de Alexis Vega protagoniza pelea en el partido entre Diablos del Toluca y Cruz Azul
-
El Padrinito Toys
Reportan presunto 'levantón' a 'El Padrinito Toys'; ya había sido víctima de un atentado
Joseph Nocella, fiscal federal interino del Distrito Este de Nueva York, afirmó que el gobierno de Estados Unidos jamás se dio por vencido en su objetivo de llevar tras las rejas a 'El Mayo' Zambada. "La confesión de 'El Mayo' es la culminación del trabajo de las agencias estadounidenses que nunca abandonaron la idea de que ese narcotraficante fuera llevado ante la justicia", expresa.
¿De qué cargos se declaró culpable 'El Mayo'?
Zambada se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico hoy lunes 25 de agosto. Entre lo que confesó, señaló haber liderado una organización criminal desde enero de 1989 hasta enero de 2024. Además, afirmó que el cártel sobornaba a políticos y policías mexicanos para proteger su droga. Contó que ordenó matar a hombres que eran sus rivales, pero aceptó que murieron muchas personas que eran inocentes. Por otra parte, Zambada admitió haber traficado al menos mil 500 toneladas de cocaína, generar "cientos de millones de dólares cada año".
Durante más de cincuenta años creé una gran red criminal conocida como el Cártel de Sinaloa, con muchas personas trabajando para mí. Algunos se dedicaban a la logística, otros a recibir la cocaína desde Colombia por barco o avión (…) Más tarde la llevábamos a estados fronterizos y pasaba de contrabando y con regularidad a EU", afirmó.
Información en desarrollo…
Fuente: Tribuna del Yaqui