El 'Mayo' se declarará CULPABLE: Gobierno de Sheinbaum, sin miedo a las amenazas del capo

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 25 de agosto de 2025, la mandataria mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el proceso que vivirá este día el narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada, quien se declarará culpable de crímenes relacionados con el tráfico de drogas en un tribunal federal en Estados Unidos (EU).

En un inicio, la prensa le preguntó a la primera presidenta si el Gobierno de México ya ha obtenido información sobre el operativo para la detención y extradición ilegal del capo, uno de los fundadores y líderes del Cártel de Sinaloa. Sheinbaum Pardo fue directa y señaló que ni la Secretaría de Gobernación (Segob), ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han recibido detalles sobre cómo ocurrió la captura del compañero de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Agregó que el Gobierno de México está atento a la información de parte del Gobierno de EU. Como se recordará, Zambada fue capturado el 25 de julio de 2024 en Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo' Guzmán. Según reportes, el hijo de 'El Chapo' secuestró al líder criminal para entregarlo a autoridades estadounidenses, sin embargo, el país vecino aún no ha explicado a México cómo fue se orquestó esta operación.

'El Mayo' se declarará culpable HOY

En otra intervención, la mandataria fue cuestionada sobre si hay inquietud por parte del Gobierno Federal sobre lo que podría declarar Ismael 'El Mayo' Zambada este lunes 25 de agosto, pues en meses anteriores, el criminal amenazó que podría revelar información que dañaría la relación México-EU si no lo regresaban al país.

Sheinbaum Pardo, tranquila dijo que no tiene miedo ni preocupación por las declaraciones de 'El Mayo', y que cualquier dato que revele por el acuerdo que hizo con el Gobierno de EU debe sustentarse con pruebas.

Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de EU, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República (FGR), hay un procedimiento", apuntó la presidenta.

Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que ese lunes 25 de agosto la fiscal general, Pam Bondi, encabezará una conferencia de prensa en Brooklyn, Nueva York, para dar detalles sobre la declaración de culpabilidad de Ismael 'El Mayo' Zambada, fundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa. Según el comunicado, también estará presente el fiscal del distrito este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., quien confirmará la decisión del capo sinaloense, de 77 años, de aceptar cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

Fuente: Tribuna