Ismael 'El Mayo' Zambada se declara CULPABLE por narcotráfico y crimen organizado en EU

Nueva York, Estados Unidos.- Ismael 'El Mayo´ Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa y considerado durante décadas como uno de los capos más influyentes del narcotráfico en México, se declaró culpable en Estados Unidos (EU) por delitos de narcotráfico y crimen organizado. La decisión se confirmó este lunes 25 de agosto en Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial de alto perfil.

Al declararse culpable, el 'compadre' de Joaquín 'El Chapo' Guzmán renunció a su derecho de ir a juicio y abrió la posibilidad de obtener beneficios procesales, incluida la opción de convertirse en testigo colaborador de las autoridades estadounidenses, en medio de las estrategias que tiene el Gobierno de Donald Trump para evitar el tráfico de drogas.

Ismael 'El Mayo' Zambada se declaró culpable en EU. Foto: Facebook

'El Mayo' reconoce sobornos a autoridades mexicanas

Durante su declaración ante el juez Cogan, según medios internacionales, el criminal reconoció haber pagado sobornos a policías, militares y políticos. También aceptó haber fundado el Cártel de Sinaloa. Como parte de las condiciones establecidas en el acuerdo, el capo sinaloense de 77 años aceptó pagar 15 mil millones de dólares.

Durante 50 años he dirigido una gran red criminal... Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México [...] pido perdón a todos por mis acciones. Asumo mi responsabilidad", enunció el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Los cargos contra 'El Mayo' Zambada

Previo a este acuerdo, Zambada enfrentaba 24 acusaciones en tribunales federales de EU: 17 en Nueva York y siete en El Paso, Texas. Los señalamientos incluían tráfico de drogas, operaciones de crimen organizado, uso de armas de fuego y lavado de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, entre 1989 y 2024 el líder del Cártel de Sinaloa coordinó operaciones para el tráfico de cocaína, metanfetaminas, marihuana, heroína y fentanilo hacia EU, generando ganancias multimillonarias. Washington aseguró que sus contactos alcanzaban México, Centroamérica y Sudamérica, asegurando rutas seguras y manteniendo una extensa red de sobornos a funcionarios en distintos niveles de gobierno.

Las acusaciones también señalan que ordenó campañas de violencia y asesinatos por venganza, incluso semanas antes de su captura en 2024.

¿Qué pasará con el narcotraficante?

Tras declararse culpable en una corte federal de Brooklyn por cargos de crimen organizado, se espera Zambada que reciba la condena de cadena perpetua, en una audiencia señalada para el 13 de enero de 2026.

Por otra parte, aunque aún no se confirma oficialmente, su declaración y el contexto del acuerdo sugieren que el capo podría entrar en un programa de testigo protegido, lo cual sería estratégico para desarticular la estructura del Cártel de Sinaloa desde dentro. Se espera que las autoridades estadounidenses confirmen lo anterior.

Fuente: Tribuna