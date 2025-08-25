Israel responde por ataque al Palacio Presidencial en Yemen: "Quien nos ataca, lo atacamos"

Comparta este artículo

Saná, Yemen.- Con un saldo de cuatro personas fallecidas y 67 heridos, según los números del Ministerio de Salud y Medioambiente, Israel ha asegurado haber destruido el Palacio Presidencial de Yemen, ubicado en la capital del país, Saná. El día de ayer, 24 de agosto de 2025, la guerra en el Medio Oriente tomó un dramático giro cuando la ciudad santa decidió tomar represalias por el lanzamiento de un misil a su territorio por parte de los rebeldes hutíes.

Según el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, este fin de semana las fuerzas israelíes destruyeron el palacio presidencial de los hutíes: "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas", aseguró en un comunicado en conjunto con el primer ministro Benjamín Netanyahu desde el centro de mando de las Fuerzas Aéreas, en Tel Aviv.

Por su parte, Netanyahu aseguró que el ataque fue en consecuencia de las acciones del grupo proiraní en contra de Israel. "A quien nos ataca, lo atacamos. A quienquiera que planee atacarnos, lo atacamos. Creo que toda la región se está enterando de lo fuertes que son las manos y la determinación del Estado de Israel", advirtió el mandatario Israel en el diario ‘The Times of Israel’, además de dejar en claro que el régimen terrorista hutí se encuentra aprendiendo por las malas.

Katz agregó que continuarán ejerciendo un bloqueo aéreo y naval, mencionando que seguirán "atacando infraestructuras" que sean utilizadas para fomentar el "terrorismo hutí". Con ello justificaron los ataques en respuesta a los iniciados por los rebeldes: “Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia el territorio del país”.

Los funcionarios israelíes aseguraron que los ataques se encontraron dirigidos no solo al palacio presidencial controlado por Ansar Allah (hutí), sino a las centrales eléctricas de Haziz y Asar (Hezyaz) utilizadas para suministrar energía a la ciudad, además de la instalación de combustible y estación petrolera de la empresa, así como al Edificio de Seguridad Municipal en el centro de la capital. De esta manera, elevando la tensión en el mar Rojo, poniendo en riesgo no solo rutas de comercio, sino generando preocupación por una posible escalada que afecte al suministro eléctrico.

Fuente: Tribuna del Yaqui