Un abuelo muere de forma trágica tras ser pisoteado por un elefante en Tailandia

Khon Kaen, Tailandia.- Un hombre identificado como Jaran Promtoo perdió la vida debido al mortal ataque por parte de un elefante, cuando se encontraba trabajando en su jardín en la región de Kohn Kaen, ubicado al noroeste de Tailandia. Autoridades locales informaron que el fallecido se encontró de frente con el animal que irrumpió por la parte trasera de su vivienda y, junto a un acompañante, intentó ahuyentarlo sin esperar la reacción violenta del mismo.

Según información de medios internacionales, la víctima y su ayudante atendían una huerta que está en el patio del hogar del hombre fallecido. Ambos sufrieron el embate por parte del paquidermo, pero Jaran terminó por perder la vida en el lugar debido a las graves heridas que sufrió en el pecho, las costillas y la cadera. Por su parte, el otro individuo tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica y logró sobrevivir.

Testimonios de los lugareños señalaron al elefante, identificado como Plai Hoo Phab, de haber matado a otro vecino de nombre Nirun Paenfai, de 52 años, un días antes de que se registrara la muerte del abuelo de 60 años. Previo al ataque, Nirun colocaba trampas para anguilas en un estanque de la zona y su cuerpo fue encontrado horas después, cerca de un cañaveral. Reportes oficiales indican que el animal es responsable de tres decesos en los últimos meses.

El hombre fallecido fue identificado como Jaran Promtoo, de 60 años de edad.

Autoridades locales informaron que el elefante se separó de su manada en el Santuario de Vida Silvestre Phu Luang, en la provincia vecina de Loei, y desde hace meses ha estado deambulando por diferentes zonas de la localidad. En abril del presente año, el mismo ejemplar había provocado otra muerte. El jefe distrital, Kritsakorn Sritrakarn, explicó que desplegaron drones con sensores térmicos para seguir los movimientos del animal.

Las víctimas solían ir al jardín a cuidar sus cultivos y recolectar frutos. Cuando intentaron ahuyentar al elefante macho, este se volvió agresivo y atacó, dejando un muerto y un herido", explicó Sritrakarn.

Por su parte, el Parque Nacional Phu Wiang detalló que se encuentran vigilando a tres elefantes salvajes en los distritos de Si Chomphu y Wiang Kao. Asimismo exhortaron a la población a que no permanezcan mucho tiempo al aire libre y que, de ser posible, pasen el mayor tiempo del día en el interior de sus hogares.

Fuente: Tribuna del Yaqui