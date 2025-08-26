EU: Inicia proceso contra Abigael González 'El Cuini', cuñado de 'El Mencho' del CJNG

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- Este martes 26 de agosto inició el proceso judicial contra una de las principales cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se trata de Abigael González Valencia, alias El Cuini, fundador de la célula criminal Los Cuinis y cuñado del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien en su momento fue de los más buscados en México.

De acuerdo con información del periodista Ángel Hernández, la audiencia de González Valencia comenzó alrededor de las 9:30 horas (hora local) frente a la jueza federal Beryl A. Howell, en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington. Por su parte, según datos de Infobae, la fiscal Andrea Goldbarg confirmó que ya se cuenta con más de 76 mil documentos que contienen pruebas contra El Cuini, El Mencho y Rubén Oseguera, El Menchito.

A González Valencia se le acusa de crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como uso de armas de fuego. Además, las autoridades estadounidenses consideran que ayudó a la organización a expandirse a otros territorios, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde la cocaína podría venderse a precios elevados, generando importantes ganancias para el cártel.

Nemesio Oseguera Cervantes

En conclusión, Beryl A. Howell fijó la próxima audiencia para el 24 de octubre, fecha en la que se presentarán los avances de la investigación y se espera que se amplíen los plazos para reunir testimonios. Otro dato relevante es que uno de los representantes legales del originario de Michoacán abandonó el caso; dicho abogado había defendido anteriormente a El Nini, exjefe de seguridad de Los Chapitos.

Abigael González Valencia

Según el medio antes citado, González Valencia fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y permaneció en México hasta que pudo ser extraditado a Estados Unidos el pasado 12 de agosto. Entre las razones que prolongaron su estancia en el país se destacó su colaboración con el gobierno en el caso Ayotzinapa, investigación que hasta la fecha no se ha resuelto completamente.

Fuente: Tribuna