FUERTE VIDEO: Balean a mujer afuera de su vivienda y frente a su familia en Brasil

Río de Janeiro, Brasil.- Una cámara de seguridad captó el momento de la agresión armada que sufrió una mujer de 36 años en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil. En un video que comenzó a circular en redes sociales se puede apreciar que la víctima fue atacada en la fachada de su vivienda y frente a su familia. Este hecho se registra en un país que cuenta con cifras alarmantes en cuanto a la violencia contra la mujer se refiere.

Según fuentes de la policía local de Río de Janeiro, la fémina recibió al menos 13 balazos en distintas partes, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital, en donde se reportó que su estado de salud era crítico. En la grabación se percibe que la mujer subió a su vehículo mientras su esposo se encontraba cerrando la puerta de su hogar, cuando apareció un automóvil desconocido y de él descendió un sujeto.

Una vez frente a la víctima, el agresor, quien tenía el rostro cubierto, vació su arma de fuego y posteriormente subió a la unidad para emprender la huida. Vecinos del sector denunciaron el atentado y describieron a medios locales el hecho como "una escena de guerra" debido a las múltiples detonaciones que se escucharon. Asimismo, los residentes expresaron su preocupación por este tipo de hechos delictivos en la localidad.

Bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas atribuido a grupos del crimen organizado que opera en esa área de la ciudad, autoridades de Río de Janeiro se encuentran investigando el caso que se suscitó hace unos días. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Monitor de Feminicidios de Brasil, en el año 2024, se registraron mil 706 casos de femicidio, lo que equivale a casi cinco mujeres asesinadas por día.

La asesinan por negarse a salir con un sicario

En otro caso similar registrado en Río de Janeiro, una mujer de 22 años, identificada como Sther Barroso dos Santos, fue asesinada a golpes tras negarse a salir con un narcotraficante de la zona. Según el medio Globo, la mujer se encontraba en una fiesta, cuando el sujeto le extendió diversas invitaciones, sin embargo, estas fueron desechadas por la joven. Una vez fuera del lugar, el hombre abusó de ella y la golpeó hasta quitarle la vida.

