Mujer lanza ácido a su esposo y lo mata en Florida; ya había tratado de asesinarlo

Florida, Estados Unidos.- El lunes 25 de agosto de 2025, autoridades de Florida confirmaron la muerte de un hombre tras sufrir un ataque con ácido sulfúrico por parte de su propia esposa, identificada como Chuanying He, de 52 años. Según reportes del Departamento de Policía de New Port Richey, la agresión se registró la semana pasada en esta ciudad perteneciente al condado de Pasco.

De acuerdo a información revelada por el Tampa Bay Times, el fallecido fue reconocido como Robert Heyden, quien se encontraba dormido al momento de ser rociado por una "sustancia corrosiva", como lo informó la policía local. El pasado jueves 21 de agosto, la agresora llamó al 911 y reportó que había atacado a su marido, por lo que elementos policiales arribaron al domicilio.

Una vez en el lugar, la policía de New Port Richey escuchó los gritos de Heyden desde su habitación, la cual se encontraba bajo llave. Posteriormente, el individuo fue trasladado de emergencia a un centro médico de Tampa, en donde trataron las lesiones graves que presentaba. El hombre se sometió a una operación que en ese momento lo mantuvo con vida hasta que falleció el domingo.

Se podía escuchar a Heyden gritando dentro de la habitación cerrada cuando llegaron los oficiales", explicó el medio WFLA con respecto al desarrollo de los hechos, citando los informes presentados por parte de los investigadores.

Los investigadores determinaron que el incidente fue intencional, por lo que procedieron a efectuar el arresto de He. Durante su comparecencia, la mujer declaró que había intentado matar a su esposo anteriormente. Derivado del brutal ataque, la acusada enfrenta cargos por homicidio en primer grado y agresión con agravantes con resultado de lesiones corporales graves.

Según registros judiciales, la pareja se casó en agosto de 2024, no obstante, actualmente estaban en proceso de divorcio. Se desconoce si la ruptura matrimonial fue el motivo por el que la fémina haya terminado con la vida de Heyden. Hasta el momento no se tiene claro si ella se declaró culpable o si contrató a un abogado para que la represente legalmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui