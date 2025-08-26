Multa a 'El Mayo' Zambada en EU supera la fortuna del tercer hombre más rico en México

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Ismael “El Mayo” Zambada enfrenta una serie de cargos de los cuales se encuentra siendo juzgado en corte de Nueva York tras ser capturado y extraditado a Estados Unidos en 2024. Se le ha impuesto una histórica multa de 15 mil millones de dólares, además de enfrentarse a cadena perpetua. La sentencia dada por el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de la ciudad.

La cantidad marca un momento relevante en el combate contra el crimen organizado, puesto que es la sanción más alta que se le ha impuesto a un capo proveniente de México en los últimos años. Un ejemplo de lo que equivale esta cantidad se puede observar si se compara con la lista de Forbes México de los hombres más ricos del país, alcanzando la fortuna del tercer puesto del top, ubicando la multa como un hipotético tercer hombre más rico del país.

Siendo superada solo por las fortunas de Carlos Slim con 82 mil 500 millones de dólares, así como los 28 mil 600 millones de Germán Larrea Mota Velasco, quedando por encima de figuras prominentes como María Asunción Aramburuzabala y Alejandro Baillères Gual y familia, con fortunas de alrededor de 9 mil millones. Pero no solo igualaría las fortunas de estos empresarios, pues podría incluso alcanzar a personas dentro del ranking global de Forbes.

Entre los cuales se encuentran James Dyson con 15 mil 900 millones de dólares o Lin Muqin & family con 15 mil millones de dólares, con las posiciones 168 y 169 respectivamente. Aunque cabe mencionar que un capo mexicano formó parte de Forbes en años pasados, siendo el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que fue parte de la lista de multimillonarios entre el 2009 y 2012, aunque en 2013 se decidió retirarlo por la dudosa procedencia de su riqueza.

La desorbitante cantidad fue basada según la estimación de los ingresos ilícitos que el cartel de Sinaloa, liderado por Zambada, generó a partir de conceptos como las toneladas de droga que fueron traficadas hacia Estados Unidos, el valor de mercado de las sustancias, las propiedades e inversiones que fueron rastreadas, las operaciones de blanqueo de dinero, así como los datos obtenidos por la investigación judicial.

La multa dada después de que el narcotraficante admitiera haber traficado una cantidad de al menos 1.5 millones de kilos de cocaína al país del naranja, entre otras sustancias, agregando los sobornos a policías, militares y políticos en México durante más de 30 años. Finalmente, no fue establecida una fecha límite que cubra la totalidad de la sanción monetaria, aunque, según especialistas, el gobierno estadounidense no logra recuperar más que una pequeña cantidad del total.

Fuente: Tribuna del Yaqui