Posible reunión entre EU y Ucrania en próximos días; esto anunció Volodímir Zelenski

Kiev, Ucrania.- Continúan los esfuerzos para concluir la guerra en Europa. El día lunes 25 de agosto, el presidente Volodimir Zelensky ha anunciado sobre posibles contactos en los siguientes días entre Ucrania y Estados Unidos, por el enviado de Washington Keith Kellogg, además de una reunión entre delegaciones de Kiev y Washington a finales de la presente semana. Esto con el objetivo de una posible conclusión para la guerra con Rusia.

Según el mandatario, tendrán el objetivo de “desarrollar los preparativos ante la posibilidad de un futuro encuentro con la parte rusa”, expresó durante una rueda de prensa en la capital del país junto al primer ministro noruego Jonas Gahr Store. Además, recordó las variadas ocasiones en que tuvo contacto con los aliados del país, después de la cumbre en la que fue partícipe la semana anterior.

Que tuvo lugar en los terrenos de la Casa Blanca, en donde lo recibió su homólogo estadounidense, así como varios líderes europeos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Agregó que la próxima semana habrá “un plan básico sobre las garantías de seguridad”, con el objetivo de establecer cuáles serán los apoyos que recibirá el país en el caso de alcanzar un acuerdo de paz con Rusia.

Aunque menciono que los detalles aún se encontraban en consideración, por lo que afirmo que “necesitan tiempo”. Por otro lado, aun con su afirmación de encontrarse listo para una posible reunión con el mandatario ruso, mencionó que le "gustaría comprender" si los rusos se encuentran listos para un encuentro con la configuración que fue propuesta en Estados Unidos y apoyada por Ucrania, refiriéndose a un primer encuentro bilateral para después uno trilateral.

Mientras que Serguéi Lavrov, el ministro ruso de Exteriores, expresó el viernes de la semana pasada durante una entrevista que en la agenda rusa “no hay ninguna reunión prevista” entre Putin y el mandatario ucraniano para un intento de alcanzar un acuerdo de paz, pese a los intentos de diplomacia de las últimas semanas. “Putin está listo para reunirse con Zelensky cuando la agenda esté preparada para una cumbre. Y esta agenda no está lista en absoluto”, afirmó el ministro.

Fuente: Tribuna del Yaqui