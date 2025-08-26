"Tendría que haber una denuncia": Sheinbaum sobre sobornos del 'Mayo' a políticos y militares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 26 de agosto de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a las recientes declaraciones de Ismael 'El Mayo' Zambada, quien ante una corte en Nueva York, Estados Unidos (EU), reconoció haber pagado sobornos a mandos militares, policías y políticos mexicanos durante décadas.

La mandataria federal sostuvo que este tipo de afirmaciones deben acompañarse de denuncias formales para esclarecer quiénes recibieron dichos recursos. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano destacó que, hasta el momento, la información disponible es la difundida por medios de comunicación, abogados defensores y autoridades de EU y que el Gobierno de México no cuenta con pruebas adicionales.

Sheinbaum agregó que corresponde a Zambada García o a su defensa detallar los nombres de los funcionarios presuntamente corrompidos: "Pues tendría que haber una denuncia, ¿no?, porque puede decir este tema, ¿pero a quién le daba dinero?, de acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia en particular".

Lo que sabemos es lo que ustedes saben, el día de ayer lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio, y después lo que declaran las autoridades de EU, entonces eso es lo que sabemos igual que ustedes, la decisión que toma este personaje, El Mayo con sus abogados, y que comunica el abogado y después las declaraciones de las autoridades de EU", dijo la presidenta.

Asimismo, agregó que resulta necesario analizar cómo se dio la llegada de Ismael Zambada a territorio estadounidense y cuál fue el papel del expresidente Joe Biden en este proceso. Recordó que la estrategia de su administración mantiene dos ejes centrales: atender las causas sociales que generan la delincuencia, especialmente la organizada, y aplicar una política de cero impunidad.

En este contexto, Sheinbaum resaltó las declaraciones del director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, quien señaló que la agencia estadounidense ha logrado la caída de tres grandes figuras vinculadas al narcotráfico: Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Ismael Zambada y el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. La presidenta subrayó la relevancia de que una autoridad extranjera colocara al exfuncionario federal en el mismo nivel que dos de los capos más notorios del crimen organizado. TRIBUNA comparte toda la información aquí.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'