VIDEOS: Joven torero sufre una brutal cornada y muere a los 22 años en Portugal

Lisboa, Portugal.- El fin de semana se confirmó la muerte del joven torero portugués, Manuel María Trindade, a los 22 años tras sufrir una embestida por parte de un toro de casi 700 kilogramos durante una corrida que se llevó a cabo el viernes 22 de agosto de 2025 en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, que se ubica en la ciudad de Lisboa, Portugal. El joven residía en São Miguel de Machede y formaba parte del grupo Forcados Amadores de São Manços, distrito de Évora.

Durante el percance que sufrió, Trindade perdió una importante cantidad de sangre luego de chocar de forma violenta contra las tablas de la barrera y caer sobre la arena. Según el medio Touro e Ouro, compañeros del joven lo auxiliaron y lo llevaron a la enfermería del recinto, en donde personal médico de turno logró estabilizarlo. Posteriormente, Manuel María fue trasladado de emergencia hacia el Hospital de Santa María.

Horas más tarde, asistido con ventilación asistida, fue reubicado al Hospital de São José y se reportó que ingresó con muerte cerebral. Alzira Beringel, madre del fallecido, se pronunció en redes sociales con respecto a las críticas que recibió su hijo por su profesión y agradeció los comentarios de apoyo que recibió en medio de este trágico momento, esto unas horas antes de que se confirmara el deceso del portugués.

Vengo a agradecerles todos sus aplausos, todas las risas y regocijos por la muerte de mi hijo. ¿Lo conocieron como para alegrarse de su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales? ¡Por casualidad, sí! Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él y cuando llegaba a casa se reían con él... los animales saben quiénes son las buenas personas", escribió Alzira en su cuenta de Facebook.

De acuerdo a informes de medios locales, la participación del joven fallecido y sus compañeros era la primera corrida de toros y el animal, de casi 700 kilogramos, pertenece a la ganadería Vinhas. Por su parte, la Asociación Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) lamentó profundamente la muerte de Manuel María Trindade.

Que la memoria y el ejemplo de valentía de Manuel María Trindade permanezcan vivos en el corazón de todos los que lo conocieron y admiraron. Las más sentidas condolencias", concluyó la organización en su comunicado.

El trágico final reactivó el debate sobre las corridas de toros. El partido Personas-Animales-Naturaleza (PAN), a través de un documento firmado por la diputada Inês de Sousa Real, presentó un proyecto de resolución en la Asamblea de la República que propone la suspensión inmediata de los espectáculos taurinos en ese espacio y su conversión en un recinto polivalente para la práctica deportiva y cultural.

Fuente: Tribuna del Yaqui