Defiende a su hermana tras supuesto acoso de inmigrante árabe y la detienen en Escocia

Dundee, Escocia.- La detención de una adolescente de 14 años en Dundee, Escocia, ha generado indignación en Reino Unido. Una cámara captó el momento en el que la joven le muestra un cuchillo y un hacha a un presunto acosador sexual como defensa de su hermana de 12 años. De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía de Escocia, los agentes atendieron el reporte sobre una joven que portaba un arma blanca en la calle de St Ann Lane.

Según información recabada por medios como The Scottish Sun y Western Standard, el hecho ocurrió a las 19:00 horas del sábado 23 de agosto, cuando el sujeto se acercó a las menores para pedirles sus números de teléfono y presuntamente realizó tocamientos indebidos hacia la más joven. La detenida respondió a la supuesta agresión sexual mostrando ambas armas y le gritó en diferentes ocasiones al sujeto, quien aparentemente es un inmigrante árabe.

¡No la toques, ella tiene sólo 12 años! ¡No la toques, joder!", expresó la fémina de 14 años, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

Por su parte, Lisa Smith, representante policial, confirmó a medios como The Blaze que no se efectuó ningún arresto de un adulto derivado de este suceso. El episodio motivó a algunos vecinos a proponer medidas comunitarias para salvaguardar la integridad de la comunidad ante esta clase de situaciones. Por su parte, Tommy Robinson, un polémico activista anti Islam, se pronunció al respecto y denunció el polémico caso

Los hombres de Escocia están patrullando Dundee, donde las jóvenes fueron dejadas a defenderse solas de hombres migrantes, ¡y las chicas fueron arrestadas!", declaró Robinson, a pesar de que no se confirmó la nacionalidad del individuo.

Cabe mencionar que la comunidad musulmana en Escocia ha crecido de forma significativa en los últimos diez años, representando alrededor de 2.2 por ciento de la población total en la actualidad, con un aumento de más de 43 mil personas desde 2011. Los censos indican que, dentro de esa comunidad, aquellos de origen árabe constituyen aproximadamente el 14.5 por ciento, lo que equivale a unos 17 mil 358 ciudadanos.

